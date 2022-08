Le MDN reporte le changement de commandement alors que la police militaire enquête sur les commentaires lors d’un événement sur la base aérienne

L’armée de l’air canadienne a reporté l’installation d’un nouveau commandant dans l’une des deux principales bases d’avions de chasse du pays après que la police militaire a lancé une enquête plus tôt cet été sur de prétendues remarques inappropriées lors d’un rassemblement informel.

Le ministère de la Défense nationale reste discret sur les détails de l’incident. Il aurait eu lieu à la base aérienne de la 4e Escadre à Cold Lake, en Alberta, le 23 juin 2022, au cours de ce qu’on appelle une commission d’examen des indicatifs d’appel – un événement au cours duquel des indicatifs d’appel ou des surnoms sont attribués aux pilotes et aux contrôleurs d’armes du personnel navigant.

L’incident était suffisamment grave pour déclencher une enquête de la police militaire et entraîner le report de la cérémonie de passation de commandement à la 3e Escadre à Bagotville, au Québec, prévue pour mardi.

Lieutenant-général. Eric Kenny, récemment nommé commandant de l’Aviation royale canadienne, a déclaré que les plans de la cérémonie étaient en attente.

“Une enquête a été ouverte sur les déclarations faites au cours de cette activité et se poursuit”, a déclaré Kenny dans un bref communiqué de presse lundi. “L’enquête examinera les actions des personnes impliquées lors de la commission d’examen des indicatifs d’appel.”

Contacté par CBC News, un porte-parole du MDN n’a pas voulu dire si l’enquête concernait le colonel Colin Marks, qui devait prendre le commandement à Bagotville.

Les marques n’ont pas pu être jointes pour commenter.

Kenny a déclaré dans sa déclaration que plusieurs personnes étaient présentes pour le comité de révision des indicatifs d’appel.

Il a refusé de fournir des informations plus précises, invoquant la nécessité de protéger l’intégrité de l’enquête.

« Nous nous engageons à respecter les normes d’intégrité et de professionnalisme les plus élevées dans l’ensemble de l’ARC », a-t-il déclaré. “Il est également important que nous garantissions l’équité procédurale pour tout notre personnel alors que nous apportons les changements critiques nécessaires pour favoriser une culture de respect absolu, de dignité et d’inclusivité.”

L’armée canadienne est au milieu d’une crise majeure en raison de comportements inappropriés – y compris des épisodes d’attitudes sexistes et discriminatoires – de la part de hauts dirigeants. L’armée de l’air, cependant, a rarement été pointée du doigt dans les multiples cas dont le public a été saisi.