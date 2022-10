Le McHenry Outdoor Theatre terminera sa saison avec « Casper », « Halloween Ends » – Shaw Local

Le McHenry Outdoor Theatre terminera sa saison 2022 sur une note effrayante les 28 et 29 octobre, avec des projections du hit familial de 1995 “Casper” et du tout nouveau volet final de la franchise “Halloween”.

La billetterie ouvrira à 17h30 les deux soirs avec “Casper” commençant à 19h30, suivi de “Halloween Ends”.

Vendredi, les Bridgeport Ramblers doivent jouer leur mélange de folk irlandais, de pub rock et de country vintage avant le début du premier film.

En plus des jeux gratuits sur le thème d’Halloween, il y aura également une zone de décoration de citrouilles à 5 $. Les participants recevront une citrouille Harms Farm à peindre ou à décorer avec des autocollants et d’autres objets d’art et d’artisanat. L’entrée à la maison de rebond coûtera 5 $ pour deux sessions de 10 minutes.

L’admission au McHenry Outdoor Theatre est de 12 $ par adulte et de 6 $ pour le personnel militaire, les personnes âgées et les enfants âgés de 3 à 11 ans. Les enfants âgés de trois ans et moins sont gratuits.

Pour plus de détails, rendez-vous sur goldenagecinemas.com.