Le McHenry Lions Club remet plus de 10 000 $ à des organismes sans but lucratif de la région – Shaw Local

Le McHenry Lions Club a récemment accordé un total de 10 300 $ en subventions à des organisations à but non lucratif, des bourses et des achats de lunettes.

Les lauréats comprennent Camp Lions, Lions International, McHenry High School Food for Thought Pantry, Fish of McHenry Pantry, Leader Dog for the Blind, Lions of Illinois Foundation, Eversight et Wonder Lake Neighbors Food Pantry, selon un communiqué de presse.

Les fonds ont également été utilisés pour fournir des lunettes aux enfants et aux adultes locaux et pour financer des bourses d’études pour les diplômés du McHenry High School qui fréquentent le McHenry County College.

Pour plus d’informations sur le McHenry Lions Club, contactez Gary Peterson au 630-809-7633 ou mchenrylionsclub@gmail.com.