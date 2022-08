Le McHenry Lions Club remercie la communauté – Shaw Local

Le McHenry Lions Club tient à remercier nos partenaires communautaires pour leur soutien à nos collectes de fonds de juillet. Merci à tous ceux qui ont acheté un ticket de tombola. Merci à nos clients de nos tentes de restauration lors de l’événement Wonder Lake du 3 juillet et des Fiesta Days. Merci à nos bénévoles. Un merci spécial à nos partenaires communautaires; Justen Funeral Home, Angelo’s Fresh Market McHenry, le Northwest Herald et la chambre de commerce de la région de McHenry.

Le McHenry Lions Club continue de soutenir les moins fortunés de notre communauté. Nous avons acheté des examens de la vue et des lunettes pour les enfants et les adultes dans le besoin, fait du bénévolat au Wonder Lake Neighbours Food Pantry, offert des bourses de camp pour les étudiants malvoyants, offert à deux aînés du McHenry High School des bourses au McHenry County College, contribué à trois garde-manger de la région, collecté des centaines de lunettes usagées et fourni des dépistages auditifs et visuels gratuits à la bibliothèque publique McHenry. Retrouvez-nous sur Facebook et sur internet. Notre adresse e-mail est [email protected]

Rejoignez-nous pour notre première sortie de golf annuelle au terrain de golf Boone Creek le 9 septembre lors de l’événement McHenry Township Touch a Truck le 10 septembre. Si vous recherchez une opportunité de service dans notre communauté, nous vous invitons à faire du bénévolat à un de nos événements. Nos réunions ont lieu à 19 h les deuxième et quatrième lundis du mois. Contactez-moi au 630-809-7633 pour plus d’informations.

Révérend Gary Peterson

Président, McHenry Lions Club