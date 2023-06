Le McHenry Lions Club attribue des bourses aux aînés de l’école secondaire McHenry – Shaw Local

Le McHenry Lions Club a décerné des bourses d’études de 500 $ à trois élèves du lycée McHenry qui fréquenteront le McHenry County College à l’automne. Nevayah Munoz, Sergio Castilla et Frida Hernandez ont reçu leurs bourses le 10 mai pour la Senior Honors Night.

Les représentants du McHenry Lions Club comprenaient Mary Osterman Winkel et Bill Winkel, qui sont des enseignants à la retraite du McHenry High School. Mme Winkel a enseigné l’éducation physique au MCHS pendant 34 ans et a été entraîneure de softball. M. Winkel a enseigné pendant 20 ans les métiers du bâtiment et les mathématiques.