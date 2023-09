Le McHenry County College proposera une série de spectacles de planétarium cet automne – Shaw Local

Le McHenry County College accueillera une série de spectacles dans son planétarium ultramoderne en septembre et octobre.

Le premier spectacle, « Éclipses de soleil », aura lieu de 18 h à 19 h et de 19 h 30 à 20 h 30 le vendredi 22 septembre. Le spectacle enseignera au public à quoi s’attendre lors du prochain « cercle de feu » l’éclipse solaire du 14 octobre et l’éclipse solaire « totale » du 8 avril 2024, y compris comment les observer en toute sécurité et pourquoi cela vaudra la peine de se rendre sur le chemin de la totalité de l’éclipse.

Le samedi 23 septembre, le planétarium présentera « Les dinosaures de l’Antarctique » de 10 à 11 heures et « La petite planète parfaite » de midi à 13 heures. « Les dinosaures de l’Antarctique » emmèneront les participants dans les paysages du pôle sud il y a des centaines de millions d’années. il y a longtemps pour parcourir la forêt primitive et les marécages épais pour rencontrer d’étranges dinosaures et des amphibiens colossaux. « Perfect Little Planet » invitera le public à explorer la surface de Pluton, les anneaux de Saturne et les éclairs de Jupiter.

Vous cherchez des activités d’Halloween pour la famille? Marquez vos calendriers pour le 20 octobre de 18h à 19h, de 19h30 à 20h30 ou le 21 octobre de midi à 13h pour « Halloween Celestial Origins », une émission sur l’histoire astronomique de ce « quartier croisé ». vacances. Le spectacle indiquera également quelles planètes, constellations et étoiles seront visibles le soir d’Halloween.

Chaque spectacle est ouvert au public et coûte 12 $ par personne. Les places sont limitées à 45 personnes par spectacle. Tous les spectacles sont adaptés aux enfants. Les réservations sont obligatoires et peuvent être effectuées au www.mchenry.edu/planetarium.