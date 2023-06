Le McHenry County College propose une série de spectacles estivaux au planétarium – Shaw Local

McHenry County College invite la communauté à explorer les mystères de l’univers avec une série de spectacles à venir dans son planétarium cet été.

« Dinosaures de l’Antarctique » sera présenté de 7 h 30 à 8 h 30 le vendredi 16 juin, de 11 h à midi le samedi 17 juin et de 13 h à 14 h le mercredi 26 juillet. Les participants voyageront dans les paysages polaires du sud de l’Antarctique il y a des centaines de millions d’années pour parcourir la forêt primitive et les marécages épais avec des dinosaures bizarres et des amphibiens colossaux.

Explorez « Notre planète violente » de 19h30 à 20h30 le vendredi 14 juillet, avec une vue rapprochée sur le phénomène des tremblements de terre, des volcans, des tsunamis, de la terre, de la géologie et de la dérive des continents.

Le lendemain, de 11h à midi le samedi 15 juillet, regardez « Perfect Little Planet », une présentation conçue pour les enfants qui invite les téléspectateurs à imaginer les vacances spatiales ultimes et à découvrir le système solaire à travers un regard différent. La présentation emmènera le public sur la surface de Pluton, les anneaux de Saturne, les orages de Jupiter et plus encore.

Profitez de « Worlds of Curiosity » de 11 h à midi le mercredi 26 juillet pour répondre aux questions sur la façon dont nos vies seraient différentes sur d’autres planètes, décrire d’autres planètes qui pourraient exister et discuter des mondes étranges que les astronomes ont découverts au-delà du système solaire.

Tous les spectacles sont conçus pour les enfants et les familles.

Chaque spectacle est ouvert au public et coûte 10 $ par personne. Le nombre de places est limité à 45 personnes par spectacle. Les réservations sont obligatoires et peuvent être faites au www.mchenry.edu/planetarium.