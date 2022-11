Le McHenry County College organise le 12e petit-déjeuner annuel de la fabrication – Shaw Local

Plus de 170 fabricants, éducateurs et partenaires communautaires locaux ont participé à un petit-déjeuner de réseautage au McHenry County College en octobre.

Le 12e événement annuel comprenait des tables de ressources, des mises à jour sur les collèges et une table ronde sur le sujet d’actualité de la culture organisationnelle, selon un communiqué de presse. Une cérémonie d’inauguration des travaux du nouveau centre Foglia pour la technologie avancée et l’innovation du collège a immédiatement suivi le petit-déjeuner.

La table ronde s’est concentrée sur la réinvention de la culture organisationnelle dans le secteur manufacturier, et les conférenciers invités comprenaient des dirigeants d’Antunes, Jessup Manufacturing Co. et Joule Technologies, selon le communiqué.

Des représentants du Manufacturing Pathways Consortium – un groupe de plus de 200 fabricants locaux, éducateurs et partenaires communautaires axés sur le développement de la main-d’œuvre manufacturière dans et autour du comté de McHenry – ont organisé un salon interactif pour les membres actuels et les personnes intéressées souhaitant en savoir plus.

Le 21 octobre, les participants ont été invités à se réunir à nouveau pour quatre séances virtuelles en petits groupes qui couvraient les sujets de la réalité virtuelle et augmentée dans la formation, la maintenance industrielle et l’automatisation, les chefs d’équipe et les rôles de supervision, le soudage et la fabrication.