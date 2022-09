Le McHenry County College lance un nouveau certificat en gestion du registre du cancer – Shaw Local

McHenry County College propose un nouveau certificat de l’industrie des soins de santé au semestre de printemps.

La gestion du registre du cancer, un ajout au programme de gestion de l’information sur la santé du Collège, formera les étudiants à la recherche de cas, au codage et à la stadification de la maladie et au traitement pour un résumé approprié, selon un communiqué de presse.

Les registraires du cancer collectent et codent des données qui fournissent des informations essentielles aux chercheurs et aux prestataires de soins de santé. À l’échelle nationale, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis prévoit que l’emploi des techniciens de l’information sur la santé et des registraires des tumeurs cancéreuses augmentera de 9 % de 2020 à 2030.

Il n’y a actuellement que 12 programmes de certificats de registre du cancer accrédités aux États-Unis. Le MCC deviendra le 13e du pays et l’un des deux seuls collèges communautaires à proposer le programme dans l’Illinois.

Le programme est destiné aux étudiants qui ont obtenu un diplôme d’associé. Les étudiants titulaires d’un diplôme en gestion de l’information sur la santé sont avantagés car ils auront déjà rempli les conditions préalables, a déclaré le collège dans le communiqué.

Les cours seront offerts dans un format en ligne flexible de huit semaines, y compris une session facultative avec les professeurs chaque semaine.

Le cours de synthèse du programme est un stage clinique qui donnera aux étudiants une pratique professionnelle pratique dans le registre du cancer. À la fin du programme, les étudiants seront prêts à passer l’examen de certification des registraires des tumeurs cancéreuses par l’intermédiaire de la National Cancer Registrars Association.

Le collège organisera trois séances d’information pour les étudiants intéressés à rejoindre le programme à 18 h les 15 septembre, 18 octobre et 30 novembre. Les séances se tiendront via Zoom. Les étudiants peuvent rejoindre les sessions à https://bit.ly/3dUTp9W.

Le programme de gestion du registre du cancer démarre en janvier 2023.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mchenry.edu/registry ou contactez Chris Coclanis-Loding à ccoclanis-loding@mchenry.edu ou 815-455-8713.