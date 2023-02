Le McHenry County College intronisera trois athlètes à son Temple de la renommée – Shaw Local

Le premier joueur de softball du McHenry County College a été nommé All-American de la National Junior College Athletic Association, un joueur de baseball qui détient les circuits de carrière de l’école et un joueur de volley-ball nommé athlète de la première équipe All-American qui détient toujours le record de blocs en une saison.

Le Le département d’athlétisme du McHenry County College organisera jeudi une intronisation au Temple de la renommée pour ajouter les trois anciens étudiants-athlètes dans les rangs.

La cérémonie aura lieu vers 19h00 jeudi lors de l’entracte entre le match de basket féminin et le match de basket masculin.

Brianne Prank, joueuse de softball de 2016 à 18 ans, a été la première All-American NJCAA du programme de softball.

Jouant au premier but, elle a été nommée dans la première équipe de l’Illinois Skyway Collegiate Conference et dans la première équipe All-Region IV en 2017 et 2018, selon un communiqué de presse. Au cours de sa deuxième saison, elle a mené la région avec un pourcentage de frappe de 0,971, a réalisé 45 points produits et a frappé 7 circuits.

Prank a reçu une bourse de softball et a poursuivi ses études à la Purdue University Northwest à Hammond, Indiana. Elle réside actuellement à Crystal Lake et est manager chez Play It Again Sports.

Brett Stratinsky a été joueur de baseball de 2015 à 2017.

Le diplômé du Stagg High School a remporté les honneurs de la Conférence All-Conference et All-Region IV de l’Illinois Skyway Collegiate Conference à la fois pour les étudiants de première et de deuxième année et a été nommé dans l’équipe de tous les tournois de la Série mondiale de la NCJAA sa première année, selon le communiqué.

Avec Stratinsky au premier but, l’équipe de 2016 est allée 44-13 au total, remportant la conférence et le tournoi de la région IV et en 2017, l’équipe a remporté la conférence ISCC avec un dossier de 50-12.

Stratinsky détient toujours le record du programme pour les circuits en carrière (27) et est à égalité pour le record du programme pour les circuits en une saison (16), selon le communiqué.

Il a poursuivi ses études et sa carrière de joueur à la Middle Tennessee State University où il a obtenu un baccalauréat en commerce. Il est actuellement chef de projet chez New Design chez Lerch Bates Inc. dans la grande région de Chicago.

Kayli Trausch, joueuse de volley-ball pour le MCC de 2014 à 2016, était une première équipe All-American de la NJCAA sa dernière année au MCC. Elle a également remporté les honneurs de l’ISCC All-Conference en 2015 et 2016 et a été nommée Joueuse de l’année de l’ISCC pour la saison 2016.

Le diplômé de Cary-Grove High School est le premier des blocs de tous les temps du programme de volley-ball du MCC en une saison (157), le troisième pour les éliminations par set (3,90) et le troisième pour le nombre total d’éliminations (519).

Elle est allée à l’Université d’Auburn, où elle a obtenu un baccalauréat en commerce, selon le communiqué.

Le Temple de la renommée de l’athlétisme du McHenry County College a été institué en 2004. Il honore les équipes, les étudiants-athlètes, les entraîneurs, les administrateurs, les membres de la communauté et les bénévoles qui ont démontré un degré élevé de succès, des contributions importantes ou un service significatif aux programmes sportifs du MCC.