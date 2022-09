Le McHenry County College accueillera la foire universitaire le 4 octobre – Shaw Local

Le McHenry County College accueillera une foire universitaire pour les lycéens et étudiants de la région qui auront l’occasion de rencontrer des représentants de plus de 120 collèges et universités.

L’événement aura lieu de 17 h 30 à 19 h 30 le mardi 4 octobre au gymnase du MCC, 8900 Route 14 à Crystal Lake.

Les étudiants peuvent s’inscrire pour obtenir un code-barres, qui peut être scanné par les écoles participantes et utilisé pour envoyer facilement aux étudiants plus d’informations sur les écoles. Les étudiants recevront un e-mail avec les coordonnées des collèges qui les ont scannés.

L’événement est gratuit et ouvert au public.

Les informations d’inscription et une liste des écoles qui ont participé à des salons universitaires antérieurs sont disponibles sur mchenry.edu/collegefair.