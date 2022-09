RUSSIA’S a rebaptisé McDonald’s a lancé un nouveau substitut de Coca-Cola après le boycott de l’Occident en raison de l’invasion de l’Ukraine.

La boisson contrefaite appelée Dobry Cola, qui signifie “Good Cola” ou “Nice Cola” en russe, serait disponible début octobre.

Le Dobry Cola remplacera le Coca-Cola classique Crédit : @Flash_news_ua

La boisson rebaptisée sera vendue par le nouveau McDonald’s russe Vkusno i tochka Crédit : Getty

Le nouveau cola sera vendu par le fast-food “Vkusno i Tochka”, ou “Tasty full point”, la chaîne McDonald’s qui a été renommée en juin, ont rapporté les médias locaux.

Le menu du restaurant comprendrait de nombreux articles McDonald’s renommés.

Coca-Cola a arrêté ses ventes dans le pays en mars, se joignant à d’autres entreprises occidentales pour boycotter la Russie dans un scandale massif contre la guerre de Vladimir Poutine.

Certaines des plus grandes entreprises du monde, dont McDonald’s, Pepsi et Starbucks, ont décidé de cesser leurs activités dans le pays pour protester contre l’invasion russe.

Le mois dernier, le PDG de Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovich, a annoncé au personnel que l’entreprise changeait ses produits.

Il a déclaré dans un communiqué: “En étroite collaboration avec The Coca-Cola Company, nous avons arrêté toute production et vente des marques de The Coca-Cola Company en Russie.

“Il n’est pas prévu de réintroduire les marques ou les produits de The Coca-Cola Company sous quelque format que ce soit.”

Il a poursuivi en disant que la société avait renommé sa filiale russe en Multon Partners LLC et commercialiserait d’autres boissons, dont Dobry Cola.

Il a ajouté que la nouvelle succursale “se concentrera sur la production et la vente des marques locales existantes – Dobry, Rich et Moya Semya”.

Il a conclu : « Nous continuons à soutenir nos collègues et leurs communautés en Ukraine et dans les pays voisins comme nous le pouvons ».

En réponse au boycott occidental, un certain nombre de marques d’imitation ont commencé à apparaître à travers le pays.

Une autre contrefaçon de Coca-Cola a une image de marque presque identique à l’original tandis que Fancy est sur le point de remplacer Fanta.

Lemon-lime Street est censé être le nouveau Sprite et une version imitée d’IKEA s’appelle IDEA.