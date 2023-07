Le MCC suspend trois membres après une altercation avec des joueurs australiens au Lord’s Long Room

Trois membres du MCC ont été suspendus après que des joueurs australiens aient subi un comportement « agressif et abusif » dans la Long Room lors de la cinquième journée du deuxième Ashes Test à Lord’s.

Le limogeage controversé de Jonny Bairstow lors de la cinquième journée, qui a vu le gardien de guichet australien Alex Carey lancer le ballon sur les souches à la fin de Cameron Green, a provoqué un tollé parmi les supporters anglais.

Bairstow avait déjà quitté son pli pour parler avec Ben Stokes, sous l’impression que c’était une balle morte avec le plus terminé, mais il a été donné et il a vu la foule du Lord répondre avec hostilité envers les touristes.

Boos a accueilli les Australiens lorsqu’ils ont quitté le terrain au déjeuner et les caméras de télévision ont capté un échange dans la Long Room entre les membres du MCC et Usman Khawaja et David Warner, la sécurité étant obligée d’intervenir.

« Suite à la déclaration précédente, le MCC peut confirmer qu’il a suspendu trois membres identifiés plus tôt dans la journée », indique un communiqué du MCC.

« Ils ne seront pas autorisés à retourner chez Lord pendant l’enquête et en ont été informés par le directeur général du MCC, Guy Lavender, ce soir.

« Nous maintenons que le comportement d’un petit nombre de membres était totalement inacceptable et bien qu’il n’y ait eu aucune suggestion de Pat Cummins lors de la conférence de presse d’après-match qu’il y ait eu une altercation physique, il reste totalement inacceptable de se comporter d’une telle manière, ce qui va à l’encontre des valeurs du club.

« MCC condamne le comportement observé et une fois de plus, nous réitérons nos excuses à Cricket Australia.

« Nous sommes profondément déçus de parler de mauvais comportement alors que la Long Room, comme l’a déclaré Pat Cummins lui-même, est par ailleurs réputée pour être » vraiment accueillante « . Ce fut une journée passionnante pour terminer cinq jours merveilleux de test de cricket. «

Malgré l’incident peu recommandable avant le déjeuner du dernier jour, Cummins ne veut pas que la tradition de passer devant les membres se termine.

« La foule s’est certainement fait connaître, dans la Long Room et aussi là-bas », a déclaré Cummins après que l’Australie ait gagné par 43 points pour se hisser 2-0 dans la série.

« Je pense qu’ils étaient juste assez agressifs et abusifs envers certains de nos joueurs, ce dont je sais que le MCC n’était pas très content.

« À part cette fois, ils ont été fantastiques toute la semaine. Les membres ici sont normalement fantastiques, vraiment accueillants.

« Ce qui est spécial dans le fait de jouer chez Lord’s, c’est que vous avez l’impression d’être dans un endroit vraiment spécial entouré de gens qui aiment le jeu. J’aime bien la tradition.

« Je ne pense pas que ça fasse plus mal que d’habitude. Je pense que les standards qui sont tenus par les membres sont peut-être un peu différents de ce que vous attendez de certains membres de la foule à Edgbaston.

« Pour citer Smithy (Steve Smith), c’était comme une journée normale. »

Cummins n’a pas vu le prétendu contrat physique auquel un porte-parole de Cricket Australia a fait référence.

« La direction australienne a demandé au Marylebone Cricket Club (MCC) d’enquêter sur plusieurs incidents impliquant des spectateurs dans la zone des membres pendant le déjeuner du cinquième jour du Lord’s Test », a déclaré le porte-parole.

« Il est allégué que les joueurs et le personnel de l’équipe australienne ont été agressés verbalement, certains ayant été contactés physiquement, alors qu’ils se dirigeaient vers le déjeuner dans la zone réservée aux membres. »

Le capitaine anglais Stokes n’a pas été interrogé spécifiquement sur l’échange dans la Long Room, mais a apprécié d’entendre la foule du Lord, connue comme l’un des sites sportifs les plus polis au monde, huer les touristes pendant la majeure partie du cinquième jour.

Il a admis: « C’était assez fou, n’est-ce pas? Ce n’est que lorsque je suis sorti et que je suis allé sur le balcon pour regarder la demi-heure restante, j’ai pensé que je n’avais jamais entendu Lord comme ça.

« À la fin du match test, cela m’a rappelé la finale de la Coupe du monde en 2019.

« C’était bon de voir Lord’s, un terrain qui n’a pas la réputation d’une atmosphère ou d’un bruit comme celui-là. Aujourd’hui était l’un des jours où Lord’s s’est présenté. »