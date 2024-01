Le Maxx Entertainment Center propose des événements, des loisirs pour tous | Actualités, Sports, Emplois

IRON MOUNTAIN — Le Maxx Entertainment Center continue de travailler sur des développements passionnants sur le site, a déclaré son propriétaire.

Iron Mountain a besoin de plus de choses à faire, selon Dave Fraser, et il cherche à avoir un endroit qui offre cela dans un cadre décontracté.

“Je pense qu’il est nécessaire que les gens aient un exutoire où ils n’aient pas l’impression d’être jugés.” » dit Fraser. “Certains endroits sont assez chics – nous aimons qu’un Joe ordinaire puisse entrer ici sans se sentir mal à l’aise.”

Originaire de Sheboygan, Wisconsin, où il possédait et exploitait un atelier d’usinage, Fraser a déménagé à Iron Mountain lorsqu’un ami lui a dit que le Michigan était «le plus bel endroit de tous les temps.»

Le Maxx Entertainment Centre est une émanation de l’autre entreprise de Fraser, un magasin de fournitures de jardinage appelé Grow Maxx, qui fournissait en grande partie aux utilisateurs de marijuana médicale et récréative du matériel pour cultiver à la maison. Avec la marijuana désormais légale dans le Michigan et plusieurs dispensaires dans la région, une grande partie de ce secteur d’activité s’est tarie. Grow Maxx n’occupe désormais qu’un petit coin du centre.

Les racines du Maxx Entertainment Center ont commencé à l’emplacement d’origine de Grow Maxx sur Stephenson Avenue, après que des gens ont demandé à Fraser de transporter des véhicules et des pièces télécommandés, ce qui a conduit à l’installation d’une piste de course au sous-sol.

Fraser déplacerait ensuite l’activité RC dans l’ancien magasin de meubles Ball & Christy, ajoutant également des jeux d’arcade et organisant de petits concerts sur place. Mais Fraser a rencontré des problèmes avec la ville parce qu’il ne disposait pas de suffisamment de places de stationnement sur le site et a été contraint de fermer ses portes.

Fraser a déménagé au 2202, rue Aragon à Iron Mountain il y a un an et demi et a commencé à fonctionner sous le nom de Maxx Entertainment Center.

Le nouvel emplacement a été entièrement repeint à l’intérieur et à l’extérieur, les sols en béton polis et le parking pavé. Le bâtiment ajoutera bientôt de nouvelles salles de bains.

Une scène a été construite et un système de sonorisation de 30 000 watts installé. Le bâtiment a une capacité de 300 personnes et jusqu’à 600 avec les portes ouvertes. Les terrains extérieurs sont prévus pour 7 000 personnes ; Fraser espère un jour construire un amphithéâtre pour des événements en plein air.

Sa femme, Kim, est directrice financière de The Maxx Entertainment et sa fille de 7 ans, Maridee, aime aider lors des soirées karaoké. Fraser a déclaré qu’il avait cinq employés qui travaillaient régulièrement et qu’il en avait beaucoup d’autres qui étaient appelés pour des événements spéciaux.

Le Maxx Entertainment Center a récemment acquis son permis d’alcool qui permet également la vente à emporter. Un bar et un restaurant proposant une cuisine américaine et des thèmes hebdomadaires, avec livraison disponible, sont en préparation. Les rénovations permettront d’augmenter la capacité et permettront à Fraser de réserver des concerts plus importants.

Le Maxx Entertainment Centre propose une variété éclectique d’événements chaque semaine et Fraser a déclaré qu’il laissait le public l’aider à décider quoi apporter.

“En gros, une personne au hasard que je connais identifie Maxx Entertainment Center lors d’un événement qu’elle aime et avant que vous ne vous en rendiez compte, je parle à son agent de l’importance de les amener ici”, » dit Fraser.

Le mardi, de 16 h à 20 h, le Maxx Entertainment Center organise un jam ouvert très populaire auprès des musiciens de la région et du public. Tous les genres de musique sont les bienvenus : chaque soirée peut présenter du rock, du blues, de la country, du hip hop et même un joueur de ukulélé.

L’une des soirées les plus chargées au Maxx Entertainment Center est le jeudi pour le cornhole, organisé par Southern UP Cornhole, a déclaré Fraser. Jusqu’à 30 personnes participent au championnat et jusqu’à six matchs se déroulent simultanément de 18 heures à 21 heures. Tous les niveaux de compétence sont les bienvenus, car les matchs de double mixte se déroulent en associant des débutants à un joueur expérimenté afin que tout le monde ait de bonnes chances de gagner. dit.

Les mercredis et vendredis ramènent ce qui a lancé le Maxx Entertainment Center : les courses RC. Les courses sont populaires et attirent des gens d’aussi loin qu’Ironwood et Green Bay, dans le Wisconsin, puisqu’une famille entière paiera un maximum de 35 $ pour courir. Encore une fois, tous les niveaux sont les bienvenus, les locations sont disponibles et la première course est gratuite. Les courses ont lieu de 18h à 22h. Des voitures et camions RC sont également vendus et entretenus sur place.

Fraser vend également des avions et des drones RC et dispose même d’un simulateur pour que les clients potentiels puissent avoir une idée du vol avant d’acheter.

Le premier samedi du mois (le dimanche pendant les mois chauds), le Maxx Entertainment Center accueille un marché aux puces avec plusieurs vendeurs vendant une variété d’objets artisanaux.

Le Maxx Entertainment Center peut également être loué pour des anniversaires et autres événements. Les locataires peuvent choisir entre des soirées cornhole, karaoké ou RC ; des maisons gonflables sont également disponibles.

Fraser travaille avec les églises locales pour organiser une soirée de culte avec de la musique live et un écran géant pour montrer les paroles afin que le public puisse chanter.

Pour Pâques, le Maxx Entertainment Center organise une chasse aux œufs qui a réuni l’année dernière plus de 500 participants. À Halloween dernier, le Kingsford High School Drama Club a installé une maison hantée.

Tout au long de l’année, de nombreux événements locaux, régionaux et nationaux auront lieu au Maxx Entertainment Center. Ce mois-ci, le centre a accueilli l’UPW Pro Wrestling et la série comique Wise Cracks, mettant en vedette des comédiens de Fox Valley. Ce samedi aura lieu la tournée de musique country Jordan Blanchard, Dan Lepien et Kylar Kuzio. La lutte à l’huile chaude des Hollywood Knockouts aura lieu le 21 février.

Le plus grand spectacle de l’année dernière – la tournée Overtime et Crucifix Scars ‘n’ Stripes – reviendra au Maxx Entertainment Center le dimanche de Pâques, le 31 mars.

La Micro Wrestling Federation, comme on le voit dans l’émission Discovery Channel «Grands petits bagarreurs» paraîtra le 17 avril.

Les billets pour la plupart des événements peuvent être achetés à l’avance en appelant le 906-828-2211.

Le Maxx Entertainment Center est ouvert de 10h à 18h sept jours sur sept pour la vente, l’entretien et la location de pistes RC ainsi que les soirées indiquées précédemment.

Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception