Le Mavic Mini de DJI n’est qu’à 329 £ le vendredi noir

Si vous envisagez d’acheter un drone, le Mavic Mini est l’un des meilleurs rapports qualité-prix. Il a été remplacé par le (plus cher) Mini 2, mais il est toujours vendu aux côtés du nouveau modèle à 419 £, du moins pour le moment.

Il y a quelques différences entre les deux, mais à 329 £ – une réduction de 40 £ sur le prix normal de 369 £ – c’est vraiment un bon rapport qualité-prix et une excellente alternative si 419 £ est trop un étirement de votre budget.

Le Mavic Mini enregistre des vidéos à 2,7K plutôt que 4K (ce que le Mini 2 peut) et dispose d’un contrôleur de style plus ancien, ce qui signifie également une portée plus courte. Cependant, ce n’est en grande partie pas pertinent si vous voyagez au Royaume-Uni où la réglementation vous limite à une ligne de vue – environ 500 m.

À part cela, les deux sont en effet très similaires, tous deux manquant d’évitement d’obstacles et volant pendant environ une demi-heure (ce qui est très respectable).

La meilleure chose à faire est qu’il ne pèse que 249 g, vous n’avez donc pas besoin de vous inscrire – et de payer les frais – chaque année pour le faire voler au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres pays qui ont un poids minimum de 250 g avant de devoir enregistrer un drone.







De plus, le Mavic Mini dispose d’un cardan à 3 axes qui permet une vidéo stable et fluide. Il prend également des photos de 12Mp mais – et ce n’est certainement pas un facteur décisif – il ne peut pas filmer au format RAW (DNG) comme le Mini 2 peut le faire.

Vous pouvez en savoir plus et voir des exemples de séquences dans notre revue Mavic Mini.

Oh, et il convient également de noter que le Fly More Combo est également à prix réduit pour le Black Friday avec 50 £ de réduction, jusqu’à 409 £ à partir de 459 £. Cela comprend trois batteries au lieu d’une, un étui de transport, des hélices de rechange, un hub de chargement bidirectionnel (qui agit comme une banque d’alimentation pour charger votre téléphone et d’autres choses) et des protections d’accessoires pour le vol en intérieur (ou pour les débutants).

Donc, si le Mini 2, qui n’est pas réduit pour le Black Friday, est trop cher, c’est la meilleure chose à faire. DJI propose également plus d’offres Black Friday.

Découvrez nos meilleures offres Black Friday.