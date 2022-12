Le mauvais temps perturbe l’impression et la livraison des journaux alors que la neige recouvre la Grande-Bretagne

Les intempéries à travers le Royaume-Uni ont retardé les livraisons de journaux alors que les Britanniques se réveillent sous une couverture de neige.

Quatre pouces de substance blanche sont tombés du jour au lendemain, provoquant un chaos de voyage pour les navetteurs.

La neige dans le sud-est a causé des retards dans les journaux Crédit : Alamy

Les conditions météorologiques ont également causé d’importantes perturbations aux journaux imprimés par Newsprinters à Broxbourne.

Cela a affecté à la fois The Sun et The Times après la chute de neige dans le sud-est.

Les Britanniques ont déjà dû faire face à des jours de vols annulés, de trains retardés et d’autoroutes bloquées en raison de conditions météorologiques défavorables.

Le Met Office a averti que les conditions hivernales pourraient provoquer le chaos des navetteurs sur les chemins de fer, les routes et les voies aériennes ce matin.

Pendant ce temps, les écoles sont obligées de fermer en raison du temps glacial.