Le mauvais temps et les lacunes de la FAA donnent le coup d’envoi difficile

Les perturbations de vol se sont multipliées mardi alors que de violentes tempêtes et des problèmes de personnel ont lancé un début d’été difficile.

Environ 3 000 vols américains ont été retardés mardi à midi et 1 100 autres ont été annulés alors que les orages qui ont fait dérailler des milliers de voyages au cours du week-end se sont prolongés. Cela s’ajoute à plus de 8 800 retards américains et 2 246 annulations lundi.

Les perturbations précèdent la période de voyage chargée des vacances du 4 juillet, lorsque des millions de personnes devraient voler. La Transportation Security Administration a déclaré qu’elle pourrait contrôler plus de voyageurs qu’en 2019, avant la pandémie, augmentant la concurrence pour les sièges de rechange.

L’administration Biden a fait pression sur les compagnies aériennes pour qu’elles améliorent leurs opérations après des perturbations généralisées des vols au printemps et à l’été derniers, ce qui a incité les transporteurs à réduire leurs horaires trop ambitieux. Mais l’industrie a eu du mal à se remettre le week-end dernier d’une série d’orages qui n’ont pas cessé pendant des jours.

Les orages sont difficiles pour les compagnies aériennes car ils peuvent se former avec moins d’avertissement que d’autres obstacles météorologiques majeurs comme les tempêtes hivernales ou les ouragans. Les retards continus pourraient forcer les équipages à atteindre les limites de jours de travail imposées par le gouvernement fédéral et aggraver encore les perturbations.

Certains dirigeants de compagnies aériennes ont également imputé certaines des perturbations à la pénurie de contrôleurs aériens.

United Airlines Le PDG Scott Kirby a déclaré lundi au personnel que « la FAA nous a franchement échoué ce week-end ». Il a déclaré que lors des tempêtes de samedi, la FAA avait réduit les taux d’arrivée de 40% et les départs de 75% à l’aéroport international de Newark Liberty dans le New Jersey, l’un des plus grands hubs de la compagnie aérienne.

« Cela a entraîné des retards massifs, des annulations, des détournements, ainsi que des équipages et des avions hors de position », a écrit Kirby dans une note du personnel, qui a été vue par CNBC. « Et cela a mis tout le monde derrière la boule de huit lorsque le temps a effectivement frappé dimanche et a été encore aggravé par les pénuries de personnel de la FAA dimanche soir. »

Un porte-parole de la FAA a déclaré dans un communiqué : « Nous collaborerons toujours avec toute personne sérieusement disposée à se joindre à nous pour résoudre un problème ».

Les défis en matière de dotation ne sont pas nouveaux. La pandémie de Covid-19 a fait dérailler l’embauche et la formation de nouveaux contrôleurs aériens, et l’agence tente maintenant de rattraper son retard.

Le Bureau de l’inspecteur général du ministère des Transports a déclaré dans un rapport la semaine dernière que le manque de personnel du contrôle du trafic aérien mettait en danger les opérations du trafic aérien. En mars, la FAA et certaines compagnies aériennes ont convenu de réduire les vols pour aider à réduire la congestion dans les aéroports très fréquentés de New York en raison de problèmes de personnel.

Mais les problèmes persistent à un moment où les compagnies aériennes préparent leurs équipages et leurs horaires pour une saison estivale chargée, alimentée par une demande de voyages soutenue.

Et les perturbations ont frustré les équipages de conduite qui ont été laissés en attente de réaffectations.

L’Association of Flight Attendants-CWA, qui représente les agents de bord de United et d’autres, a déclaré lundi dans une note aux membres que les temps d’attente pour la planification des équipages étaient supérieurs à trois heures.

« Il y a une reconnaissance absolue par la direction du syndicat et la direction d’Inflight que quelque chose doit être fait afin de remédier de manière permanente à ces situations défavorables résultant d’opérations irrégulières », a déclaré le syndicat.

En réponse à la note de service du syndicat, United a déclaré qu’il avait « déployé toutes les ressources disponibles pour rattraper le volume d’appels, y compris l’augmentation des effectifs dans la planification des équipages et les heures supplémentaires obligatoires dans l’équipe de planification ».

Basé à New York Jet Blue Airways a également fait face à des niveaux élevés de retards de vol au cours des derniers jours et a reconnu qu’il pouvait améliorer la façon dont il gère les perturbations dans une note aux membres d’équipage lundi, qui a été examinée par CNBC.

Don Uselmann, vice-président de l’expérience en vol chez JetBlue, a déclaré que la compagnie aérienne pourrait avoir mis à jour les heures de rapport des équipages plus efficacement afin que le personnel n’attende pas les vols et réduise les temps d’attente pour les affectations à l’hôtel.

« Le pic estival est officiellement en cours, et les événements météorologiques extrêmes, les contraintes de personnel ATC et les retards qui en résultent mettront toutes les compagnies aériennes à l’épreuve », a-t-il déclaré dans sa note. « Ce week-end [irregular operation] ne sera pas la dernière, mais la combinaison d’événements a exercé une forte pression sur l’opération et l’a rendue plus difficile que la plupart. »