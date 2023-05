Le mauvais ours est retenu pour la mort du jogger, affirment des militants italiens

Des marques de dents sur la victime ont prouvé que l’agresseur était un homme, disent les militants.

Une ourse accusée d’avoir tué un joggeur dans le nord de l’Italie est innocente, ont déclaré jeudi à l’AFP des militants des droits des animaux, affirmant que des marques de dents sur la victime prouvaient que l’agresseur était un homme.

L’ourse de 17 ans, identifiée comme JJ4, est détenue dans un enclos de haute sécurité tandis qu’un tribunal de la province du Trentin, décide si elle doit ou non être détruite.

« JJ4 est innocent », a déclaré l’association de protection des animaux Leal.

L’ours brun est accusé d’avoir tué Andrea Papi alors qu’il courait sur un chemin boisé dans la région montagneuse près de son village le 5 avril.

Le jeune homme de 26 ans a été blessé au cou et à la tête.

Le président du Trentin, Maurizio Fugatti, a déclaré que des traces de JJ4 avaient été trouvées sur les lieux et il a ordonné sa capture, jurant de la détruire.

Elle a été retrouvée et emmenée dans un enclos, séparée de ses trois petits de deux ans, mais des militants ont fait appel contre l’ordre de mise à mort.

Parmi les documents examinés par le tribunal, qui doit statuer le 24 mai, figure un rapport médico-légal soumis par la région et rédigé par le pathologiste Mattia Barbareschi, qui était présent lors de l’autopsie.

Il a trouvé des morsures « caractérisées par une distance entre elles d’environ 8 cm à 8,5 cm, ce qui est la distance typique entre les canines d’un ours adulte ».

Mesurer ses dents

Leal a déclaré avoir présenté au tribunal un autre rapport médico-légal, rédigé par deux experts vétérinaires qui ont étudié les conclusions de Barbareschi, qui affirment que la distance entre les canines était « typique d’un homme adulte », et non d’une femme.

« Nous avons demandé au tribunal d’ordonner à un médecin vétérinaire spécialisé d’examiner le spécimen, de mesurer ses dents », a déclaré l’avocate de Leal, Aurora Loprete.

L’association a également déclaré que la découverte de traces d’ADN de JJ4 sur les lieux n’était pas la preuve qu’elle était le tueur, se demandant si le processus de collecte avait été correctement effectué.

Leal a déclaré que l’autopsie a également montré qu’il s’agissait « d’une tentative prolongée de l’ours pour éloigner et dissuader la victime », plutôt que « d’une attaque délibérée ou prédatrice ».

La mort de Papi a lancé un débat sur les dangers posés par les ours, qui ont été réintroduits dans la région entre 1996 et 2004.

Il y en a environ 100 maintenant dans le Trentin, selon la province.

Fugatti avait ordonné l’arrêt de JJ4 en 2020, après l’attaque de deux randonneurs, mais cette ordonnance a été annulée par un tribunal.

JJ4 était équipée d’un collier radio à la place afin qu’elle puisse être suivie, mais la batterie de l’appareil s’est déchargée et n’a pas été remplacée.

Les groupes de défense des animaux insistent sur le fait que les ours gardent normalement leurs distances avec les gens et il appartient aux autorités locales de veiller à ce que les gens soient tenus à l’écart des zones où les ours femelles élèvent leurs oursons.