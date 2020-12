Pour ces équipes qui nous supplient de faire une pause en cette année étrange et imprévisible sans précédent, c’était une bonne question. Jusqu’à maintenant.

À ce stade de la saison de la NFL, alors que nous entrons dans le dernier quart du calendrier, les mea culpas sont arrivés. Il y a tout simplement trop de football mauvais, pire et vraiment laid pour s’excuser plus longtemps.

Certes, les Jets sans but, malheureux et potentiellement sans espoir l’ont souligné dimanche avec leur dernière débâcle. Les Jaguars ont peut-être fait ce qui restait de leurs croyants, en gardant la croyance aux heures supplémentaires avant de se coucher. Les Chargers ne sont même pas sortis de la première période avec leur pire performance depuis, enfin, peut-être quand ils ont appelé le Balboa Stadium à la maison.

Philly a floppé (floppé?) Si mal qu’il y a des appels pour le travail de l’entraîneur Doug Pederson; Hé, fans des Eagles, le gars a remporté le Super Bowl trois saisons en arrière. Mais oui, cette offense est laide.

Même certaines médiocrités, et il y en aura beaucoup en 2020, peuvent être carrément horribles. Voir la diapositive de Chicago de six matchs qui, dans toutes les indications, pourraient atteindre 10. Dimanche a été une perte pour les Lions, qui ont gâché de nombreux repas de Thanksgiving à Detroit en se produisant pendant les vacances.

Deux autres tailleurs, Dallas et Washington, n’ont toujours pas disputé leurs matchs de la semaine 13. Le manque d’attrait pourrait être intensifié vers la fin de la visite des Cowboys à Baltimore mardi soir.

L’entraîneur des Chargers Anthony Lynn a résumé la laideur après une absence de 45-0 contre la Nouvelle-Angleterre.

Ce fut l’un des pires matchs de football auxquels j’aie jamais participé au cours de mes 30 ans dans la Ligue nationale de football en tant que joueur et entraîneur. C’était inacceptable et embarrassant, a déclaré Lynn.

Une sorte de ce que l’Amérique a vu de beaucoup trop d’équipes, qui méritaient toutes un laissez-passer en raison de la façon dont le COVID-19[feminine la pandémie a tout perturbé. Pour le moment, 12 matchs du processus de relégation du football pour les pires contrevenants, illustrés par l’action de dimanche, semblent être une approche sensée.

Commencez par les Jaguars, qui méritent le mérite d’avoir poussé tant d’adversaires à la limite, qui sont tous meilleurs qu’eux. Mais chaque semaine, y compris la défaite en prolongation dans le Minnesota, où ils ont pris une avance, ont fait un retour impressionnant, puis ont commis des erreurs de défaite en OT, les choses tournent mal. Jacksonville a une fiche de 1-11, toutes les défaites sont survenues depuis une première victoire.

Il y a un moment où il n’y a pas de victoires morales, a déclaré le secondeur vétéran Joe Schobert. Dans le football, vous gagnez ou vous perdez. Ce n’est pas comme, Oh, nous avons perdu avec deux. Nous avons perdu avec trois. Je pense que cela indique simplement à quel point tout le monde dans cette équipe joue et à quel point tout le monde joue les uns pour les autres, juste avec tout ce que nous avons vécu et dans ces matchs serrés. Mais pour être une bonne équipe de football, vous devez gagner ces matchs serrés.

Ou du moins jouer de près. Les Chargers semblent avoir assez de talent (Joey Bosa, Keenan Allen, Austin Ekeler en bonne santé, QB recrue Justin Herbert et pas mal d’autres) pour ne pas être 3-9. Dimanche, ils ont fait passer les médiocres Patriots à la meilleure version de Tom Brady dans un fiasco 45-0.

Au lieu de cela, les chargeurs semblent être en déclin. Lynn n’arrêtait pas de le répéter de manière inacceptable. Nous sommes d’accord.

Ensuite, il y a une incroyable ineptie, orthographié JETS. Au bord de ce que presque tout le monde dans la Big Apple croyait hors de portée, ils ont obtenu une victoire vraiment laide à la place. En fin de compte moche.

Après avoir plongé Las Vegas dans le territoire des Jets, ils avaient besoin d’un scoop pour terminer leur record d’équipe de 11 matchs. Jouer pour ne pas perdre les gars, ça ne marche presque jamais, ils sont devenus ultra conservateurs et ont dû botter après que les Raiders aient utilisé leurs temps morts.

Mais les Jets étaient toujours en mesure de faire l’inimaginable et de gagner. Donc, le coordinateur défensif Gregg Williams, un preneur de risque connu, a fait sauter le quart Derek Carr, laissant Lamar Jackson non, pas celui qui a remporté le prix MVP 2019 en tant que quart-arrière, mais un demi de coin recrue en simple couverture sur la recrue rapide Henry Ruggs III.

Et 46 mètres plus tard, Ruggs était dans la zone des buts. Avec 5 secondes restantes.

« Nous venons de jouer l’appel que les entraîneurs ont appelé », a déclaré Marcus Maye, sécurité de Jet, à propos de l’appel de Williams. Nous devons exécuter, mais vous devez nous aider en même temps et pouvoir mieux appeler à cet endroit.

Ça ne devient pas beaucoup plus laid que ça. Mais encore une fois, les Jaguars, Chargers et Jets, sans parler des autres faibles de la compétition, ont encore quatre semaines pour baisser encore les normes.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL