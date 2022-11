Le mauvais garçon de X Factor Frankie Cocozza se sépare de la femme et de la mère de son fils Bianca après quatre ans de mariage

FRANKIE Cocozza s’est séparé de sa femme et de la mère de son fils – quatre ans après s’être marié.

Le mauvais garçon de X Factor, 29 ans, et Bianca Murphy l’ont appelé un jour plus tôt cette année et on pense qu’il est déjà passé à autre chose.

Une source a déclaré: “Frankie et Bianca étaient follement amoureux mais les choses se sont effondrées avec le temps.

«Ils sont restés en bons termes pour le bien de leur fils, Frankie Jr, mais ont tous les deux évolué.

“Bianca a abandonné Cocozza comme nom de famille et il a supprimé toute trace d’elle de son Instagram.”

Frankie a rencontré Bianca peu de temps après avoir déménagé en Australie et le couple est devenu officiel Insta en octobre 2017.

Ils se sont mariés en mai 2018 à Brighton et l’année suivante, ils ont accueilli leur petit garçon.

Frankie a eu une carrière brève mais lucrative dans la télé-réalité avant de déménager Down Under.

Dans des circonstances sans précédent, Frankie a été exclu de X Factor après avoir « enfreint une règle d’or » – il a ensuite révélé qu’il s’était vanté d’avoir consommé de la cocaïne devant le personnel de production.

En 2012, il est arrivé deuxième de Celebrity Big Brother, perdant face à Denise Welch, et accumulerait environ 4 000 £ par apparition en club, ainsi que de l’argent provenant de contrats avec des magazines.





Mais malgré l’obtention de 30 000 £ pour jouer sur CBB, sa fortune de 200 000 £ a rapidement diminué et à un moment donné, il ne lui restait plus que 5 £ en banque.

Dix ans plus tard, Frankie a révélé qu’il luttait toujours contre l’abus de cocaïne, admettant ouvertement : “Je suis toxicomane”.

Mais il a insisté sur le fait qu’il essayait de rester abstinent pour le bien de son jeune fils, Frankie Jr.

“J’ai fait un effort conscient pour essayer d’arrêter depuis que le bubba est né”, a-t-il affirmé.

“Je me sens mal parce que je dis que j’aime ça et ça, mais je sais ce que je dois faire en tant que père maintenant, et ce n’est pas le faire.”

Le Sun a contacté Frankie pour un commentaire.