Le mauvais début de la Ligue des champions voit le calme 5/10 de Mohamed Salah à Naples

Liverpool a débuté sa campagne en Ligue des champions par une défaite 4-1 contre Naples mercredi soir au Stadio Diego Armando Maradona en Italie.

Un départ lent des visiteurs a vu Victor Osimhen presque donner l’avantage à l’équipe de Serie A après avoir contourné Alisson avant de frapper le poteau, mais ce n’était que quelques minutes avant qu’ils ne sortent de l’impasse grâce à un penalty de Piotr Zielinski qui a été accordé après le handball de James Milner.

Napoli a reçu un deuxième coup de pied après que Virgil van Dijk a été jugé coupable d’avoir commis une faute sur Osimhen, uniquement pour l’arrêt d’Alisson pour s’assurer que le déficit resterait à un seul but. Mais ce n’était pas long après que les Reds se soient retrouvés menés 2-0 quand André-Frank Zambo-Anguissa s’est connecté avec la passe de Zielinski, avant que l’impressionnant travail en solo de Khvicha Kvaratskhelia sur le flanc gauche ne le voit réduire pour le remplaçant Giovanni Simeone pour ajouter un troisième pour l’équipe de Naples avant le coup de sifflet de la mi-temps.

Jurgen Klopp a présenté Joel Matip à la pause, mais cela n’a pas fait grand-chose pour arrêter la tempête puisque Napoli a marqué dans les 90 secondes suivant le redémarrage. Malgré la réponse rapide de Luis Diaz avec une belle finition de l’extérieur de la surface, Liverpool n’a pas pu retrouver son chemin dans le match.

Points positifs

Il est difficile de trouver des points positifs dans une performance aussi unilatérale la nuit, mais la performance de Luis Diaz est quelque chose qui s’est démarqué.

L’ailier gauche a marqué un autre but en coupant son pied droit préféré, et il était le seul joueur qui semblait pouvoir faire bouger les choses sur la ligne avant.

Négatifs

Liverpool a commencé le match trop lentement et n’a pas semblé pouvoir arrêter une équipe implacable de Naples. Le défenseur a été naïf tout au long du match, alors qu’il ne semblait pas y avoir de structure entre le milieu de terrain et la ligne défensive. Une très mauvaise performance des finalistes de la Ligue des champions 21/22.

Note du manager (sur 10)

Jürgen Klopp, 5 ans – Des problèmes de forme physique ont peut-être forcé la main de Klopp en termes de sélection d’équipe contre Naples, mais sa persistance avec la ligne haute est quelque chose qui devra peut-être être modifié après la façon dont il a été exposé.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Alisson, 6 ans – Il n’y avait pas grand-chose que le gardien de Liverpool pouvait faire à propos de l’un des buts, après avoir effectué un certain nombre d’arrêts solides. Il a simplement été déçu par sa défense à trop d’occasions dans la nuit.

DF Andy Robertson, 5 – L’arrière gauche partant de Liverpool a mis du temps à démarrer, mais il était l’un des meilleurs joueurs de Liverpool en seconde période, alors qu’il cherchait à avancer pour se combiner avec Luis Diaz qui a commencé à opérer de manière plus centrale.

DF Virgile van Dijk, 4 – La star néerlandaise doit faire beaucoup plus pour aider à commander la ligne défensive de Liverpool en tant que joueur le plus expérimenté de l’équipe. L’équipe de Jurgen Klopp était partout à l’arrière, ce qui a rendu la montagne trop difficile à gravir en seconde période. Un dégagement hors de la ligne a refusé Napoli en première mi-temps, mais il a ensuite concédé un penalty.

DF Joe Gomez, 4 – Rien ne semblait aller bien pour Joe Gomez dans la nuit qui a été pris en possession à plusieurs reprises, et dans les moments où il a pris contact, le ballon a semblé détourné vers une zone dangereuse. Le positionnement du joueur de 25 ans laissait également beaucoup à désirer. Remplacé à la mi-temps par Joël Matip.

DF Trent Alexander-Arnold, 4 – Une passe bien choisie dans les pieds de Mohamed Salah à la demi-heure a presque permis à l’international égyptien d’égaliser le score en première mi-temps, mais Alexander-Arnold a été battu trop facilement par Kvicha Kvaratskhelia lors de la préparation du Napoli. troisième but.

MF Fabinho, 5 – L’international brésilien n’a pas semblé s’imposer dans le match, Napoli jouant avec sa presse avec une relative facilité. Ce facteur n’a pas été aidé par une mauvaise performance globale de Liverpool au milieu de terrain en équipe.

MF James Milner, 5 – Un handball à l’intérieur de la surface de Milner a vu Napoli se voir accorder un penalty pour prendre une avance rapide. Le milieu de terrain expérimenté était imprudent en possession, avec beaucoup de ses longs ballons facilement traités par la défense de la Serie A.

Mohamed Salah, à gauche, n’était pas le seul joueur de Liverpool à avoir passé une nuit frustrante à Naples mercredi. Francesco Pecoraro/Getty Images

MF Harvey Elliott, 6 – Le joueur le plus brillant de Liverpool au milieu de terrain alors qu’Elliott cherchait à faire progresser le ballon vers des zones positives. Elliott a souvent pris la bonne décision alors qu’il était le plus jeune joueur des Reds sur le terrain.

Attaquant Luis Diaz, 7 – L’international colombien a été l’étincelle la plus brillante de Liverpool dans la soirée, même dans un match qui semblait hors de portée. Sa sortie hors des sentiers battus en début de seconde période était excellente, alors qu’il se rapprochait ensuite d’une tête bien sauvée par Meret.

AT Roberto Firmino, 5 – L’avant-centre de Liverpool n’a pas pu entrer dans le match et s’est souvent retrouvé évincé par les défenseurs. Un affichage presque anonyme de l’international brésilien.

FW Mohamed Salah, 5 ans – Salah avait la seule véritable chance de Liverpool en première mi-temps, mais son effort était simple et apprivoisé pour Alex Meret. Napoli a gardé l’international égyptien silencieux dans l’ensemble, dans un match où il a eu du mal à avoir un impact depuis l’aile droite.

Remplaçants

Joël Matip (Gomez, 45″), 6 – Introduit à la pause pour Joe Gomez mais aurait pu faire plus pour le 4e but de Napoli. A bien fait avancer le ballon de la défense et a réussi à briser les lignes avec son dépassement.

Darwin Nunez (Firmino, 62″), 6 – Nunez a cherché à faire des courses derrière pour étirer le jeu, mais Liverpool ne l’a pas trouvé assez dans l’espace. La prise de décision de l’ancien attaquant de Benfica semblait être positive, et il a bien fait de choisir Diogo Jota en fin de match qui n’a pas pu terminer.

Thiago (Milner, 63″), 7 – Un retour de blessure de Thiago l’a vu ajouter plus de contrôle au milieu de terrain de Liverpool, un facteur qui était désespérément nécessaire après le succès continu de Naples. A récupéré le ballon à plusieurs reprises.

Diogo Jota (Salah, 63″), 5 – Jota s’est retrouvé dans des zones positives mais il a été rapidement évincé par les défenseurs. Quoi qu’il en soit, des minutes vitales après un retour d’une blessure subie en pré-saison seront utiles à l’avenir.

Arthur (Elliott, 77″) N/R – Introduit pour Elliott à la 77e minute lors de ses débuts à Liverpool contre une opposition familière pour le milieu de terrain prêté de la Juventus, et il cherchait à profiter de ses minutes aux côtés de Thiago.