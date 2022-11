Le mauvais anglais d’Hervé Renard aurait peut-être coûté au gardien adolescent John Ruddy un déménagement de Cambridge à Manchester United en 2004

Hervé Renard gagne les cœurs et les esprits avec son équipe passionnante d’Arabie saoudite à la Coupe du monde – surtout après leur victoire choquante sur l’Argentine lors de leur match d’ouverture.

Mais le gardien de Birmingham City, John Ruddy, pourrait être pardonné d’avoir moins de temps pour le manager français.

La carrière de 20 ans de Renard dans la gestion du football comprenait un bref passage à la tête de Cambridge United en 2004, où un jeune Ruddy commençait sa carrière.

Et dans une interview exclusive avec QuatreQuatreDeuxle gaffer saoudien admet que la carrière de Ruddy aurait pu se dérouler un peu différemment s’il avait mieux maîtrisé la langue.

En fait, après une conversation avec Sir Alex Ferguson, il aurait même pu voir un déménagement à Old Trafford.

“Quand je suis arrivé à Cambridge, je ne parlais pas très bien anglais”, raconte Renard FFT.

“Je ne pense pas que je le parle bien maintenant non plus, mais à l’époque, il ne m’était pas possible de parler pendant longtemps. J’allais partout avec mon dictionnaire – j’apprenais et je m’améliorais parce que Cambridge ne pouvait pas se permettre un traducteur . John [Ruddy] n’avait que 17 ans et je me souviens encore de la fois où Sir Alex Ferguson m’a appelé pour me renseigner sur lui.

“Peut-être qu’il ne comprenait pas si bien mon anglais, parce que John s’est retrouvé à Everton et non à Manchester United.”

Comment l’interview complète apparaît dans le magazine FourFourTwo (Crédit image : futur)

Ruddy n’a fait qu’une seule apparition pour Everton au cours d’un séjour de cinq ans dans le Merseyside, avant de s’imposer comme un habitué de la Premier League à Norwich.

Il est maintenant le n ° 1 à Birmingham, où il impressionne toujours – bien qu’il soit 13e, seules deux équipes ont encaissé moins de buts dans le championnat jusqu’à présent cette saison.

Renard, quant à lui, organise des victoires sur Messi et al au Qatar. Juste au cas où celui-ci serait passé à côté de vous.