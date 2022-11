Le Mauna Loa d’Hawaï commence à éclater, envoyant des cendres à proximité

HONOLULU (AP) – Le Mauna Loa d’Hawaï, le plus grand volcan actif du monde, a commencé à entrer en éruption, provoquant la chute de cendres et de débris volcaniques à proximité, ont annoncé lundi les autorités.

L’éruption a commencé tard dimanche soir dans la caldeira sommitale du volcan sur la Grande Île, a indiqué l’US Geological Survey. Tôt lundi, il a déclaré que les coulées de lave étaient contenues dans la zone du sommet et ne menaçaient pas les communautés voisines.

L’agence a averti les résidents menacés par les coulées de lave du Mauna Loa de revoir leurs préparatifs d’éruption. Les scientifiques étaient en alerte en raison d’un récent pic de tremblements de terre au sommet du volcan, dont la dernière éruption remonte à 1984.

Le Mauna Loa, s’élevant à 4 169 mètres au-dessus du niveau de la mer, est le voisin beaucoup plus grand du volcan Kilauea, qui a éclaté dans un quartier résidentiel et détruit 700 maisons en 2018. Certaines de ses pentes sont beaucoup plus raides que celles du Kilauea, alors quand il éclate, sa lave peut couler beaucoup plus vite.

Lors d’une éruption en 1950, la lave de la montagne a parcouru 15 miles (24 kilomètres) jusqu’à l’océan en moins de trois heures.

The Associated Press