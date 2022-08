Le matériel électrique indispensable à emporter à l’université

Quels appareils électriques faut-il apporter à l’université ? Outre votre téléphone et votre ordinateur portable, il existe quelques petits appareils qui pourraient sérieusement améliorer votre vie. Nous avons dressé une liste des éléments essentiels à emporter avec vous à l’université, ainsi que les meilleurs modèles économiques à acheter.

Avant d’acheter

Avant d’acheter quoi que ce soit, vérifiez auprès de votre université quels articles sont autorisés. Ils vous enverront des conseils ou vous dirigeront vers des informations en ligne. Mais pour un guide général, consultez notre explicatif sur les appareils que vous pouvez apporter à l’université.

Assurez-vous que tout ce que vous emportez porte le marquage CE et est en bon état de fonctionnement.

Machine à café à capsules

Si vous pouvez vous permettre quelque chose d’un peu mieux qu’un pot d’instantané, investissez dans une cafetière à capsules économique et profitez des avantages d’un jus de réveil de meilleure qualité.

Dans la plupart des universités, les bouilloires sont interdites dans les chambres. Cependant, vous pouvez avoir droit à une petite cafetière à capsules. (Oubliez une machine plus grande comme une cafetière goutte à goutte, car elle ne sera pas autorisée.)

Nous recommandons la machine De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS. Tu peux achetez-le chez Currys pour seulement 29,99 £. Il est très compact, sans gâchis, simple à utiliser et il prépare un café en quelques secondes.

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre revue, mais la version courte est que vous pouvez l’utiliser pour faire des boissons au café de style barista (cappuccinos, lattes, expressos et plus) et vous n’aurez pas besoin d’ajouter du lait séparément, ce qui le rend idéal à garder dans votre chambre.

Les machines Dolce Gusto sont simples à utiliser et parmi les moins chères du marché. Les pods de marque coûtent environ 19 pence chacun, bien que vous puissiez souvent trouver des offres sur les pods de marque et compatibles pour réduire les coûts. Ce qui les rend encore plus propres et pratiques, c’est que vous pouvez également acheter des dosettes de lait pour faire des boissons mélangées comme des cappuccinos.

Si vous êtes plutôt un buveur d’espresso et que vous avez un peu de place dans votre budget, nous avons repéré beaucoup sur le Nespresso Vertuo Plus, qui est généralement de 130 £ à 150 £ mais est disponible à partir de Currys pour une durée limitée pour 79,99 £. Vous pouvez en savoir plus sur ses fonctionnalités dans notre revue, mais il s’agit d’une machine compacte entièrement automatisée pour une utilisation facile.

Alex Greenwood

Gardez à l’esprit que certaines salles ne vous permettent pas d’utiliser une cafetière dans votre chambre, alors vérifiez avant d’acheter.

Mini-réfrigérateur

En fonction de vos couloirs, vous pouvez être autorisé à apporter un mini-réfrigérateur à conserver et à utiliser dans votre chambre. Si vous y êtes autorisé, les dimensions maximales autorisées seront d’environ 515 mm de haut sur 500 mm de large.

Nous recommandons le mini-réfrigérateur Russell Hobbs de 14 litres. Ses dimensions sont 424 x 323 x 325 mm et il est portable, avec une poignée de transport sur le dessus et un poids de seulement 6,2 kg.

Vous pouvez l’obtenir auprès de House of Fraser ou de Sports Direct pour 89,99 £.

Si vous envisagez d’en acheter un, n’oubliez pas que les réfrigérateurs émettent un bourdonnement constant et que vous dormirez dans la même pièce, ce qui peut devenir ennuyeux. Celui-ci est cependant silencieux à 35 dB. Pour en savoir plus, lisez notre avis.

Si cela vous semble un peu cher et que vous ne voulez qu’un mini-réfrigérateur pour garder quelques canettes au frais, vous pouvez opter pour la version 4 litres, qui ne coûte que 44,99 £ de Currys et vous donnera assez d’espace pour stocker six canettes de 330 ml.

Ce serait également une bonne option si vous avez besoin de stocker des médicaments dans votre chambre. Cependant, si votre université ne vous permet pas d’apporter votre propre réfrigérateur et que vous en avez besoin, elle devrait vous en fournir un si vous la contactez à l’avance.

Ventilateur de bureau

Un ventilateur de bureau est vraiment utile, non seulement pour vous garder au frais et aérer votre chambre, mais aussi pour vous aider à rester éveillé et à vous sentir frais lorsque vous étudiez pendant de longues périodes.

Nous recommandons le ventilateur de bureau Meaco de 6 pouces, disponible pour 34,99 £. Il est sans fil et se recharge via un port USB standard.

Il a une empreinte de seulement 14 cm, il ne prendra donc pas la moitié de l’espace de votre bureau. Il est efficace et discret et dispose également d’une veilleuse. Le ventilateur a quatre vitesses et il fonctionnera jusqu’à 14 heures sur une seule charge.

Méaco

Vapeur de vêtements

Vous ne serez pas autorisé à apporter un fer à repasser à l’université, bien qu’il y en ait peut-être un que vous puissiez utiliser. Dans tous les cas, un petit défroisseur à main est un bien meilleur pari car il est rapide, facile à utiliser et polyvalent.

Les défroisseurs sont pratiques pour embellir les vêtements car ils tuent les odeurs et les bactéries en même temps qu’ils éliminent les plis. L’utilisation d’un défroisseur est un bon moyen d’obtenir une autre usure d’une chemise qui n’est pas tout à fait prête pour le lavage. (Et ce type d’économie est fondamentalement l’essence même de l’université.) Vous pouvez également les utiliser sur des oreillers et des essuie-mains et pour désinfecter des objets.

Cygne

Tu peux acheter le défroisseur Swan d’Amazon pour 25 £. Ce qui est bien avec cet appareil, c’est que vous pouvez l’utiliser sur des vêtements plats comme vous le feriez avec un fer à repasser, ainsi que sur des vêtements suspendus. Il suffit de le remplir d’eau et de le passer sur vos vêtements.

Cuiseur de riz

Vous ne pourrez pas le garder dans votre chambre mais achetez un cuiseur à riz et vous aurez une autre façon de cuisiner dans votre cuisine commune si les plaques de cuisson sont utilisées (ou couvertes de sauce pour pâtes congelées). Le riz est un ingrédient bon marché et polyvalent et un cuiseur à riz garantira une cuisson parfaite à chaque fois.

Vous devriez pouvoir obtenir un cuiseur à riz décent pour environ 20 à 30 £. Notre recommandation serait ce cuiseur à riz Russell Hobbs 1,8 litre, qui sert également de cuiseur à vapeur de légumes ou de poisson. Il est livré avec une spatule et une tasse à mesurer et coûte 29,98 £ sur Amazon.

Russel Hobbs

Machine à toasts

Encore une fois, ce sera celui à garder dans la cuisine commune, alors gardez à l’esprit que d’autres personnes l’utiliseront et le laisseront probablement dans un état horrible.

Pourtant, un toast au fromage est l’un des meilleurs aliments réconfortants et vous pouvez l’agrémenter de tous les autres ingrédients que vous avez sous la main. Cela vous aidera à traverser le mal du pays, le malaise général, la rédaction d’essais tard le soir et le fait d’être trop maigre pour acheter autre chose que du pain et un peu de cheddar.

Cette Machine à sandwichs grillés Russell Hobbs est de 23,89 £ sur Amazon UK.

Russel Hobbs

Les fabricants de toastie ne sont pas les choses les plus faciles à nettoyer, surtout si tout le monde les utilise. Celui-ci a des plaques antiadhésives, donc une fois qu’il a refroidi, vous devriez pouvoir passer dessus avec un chiffon humide et le tour est joué.

Cependant, si cela semble encore trop de travail, une autre bonne option est un gril George Foreman. Bien qu’il ne scelle pas un toastie de la même manière, c’est un appareil beaucoup plus polyvalent que vous pouvez également utiliser pour cuire de la viande et des légumes.

Argos vend le Gril de petite taille George Foreman pour 27 £.

Georges Contremaître

Mélangeur à main

Si vous avez l’intention de cuisiner – et être capable de préparer quelques plats comestibles est la clé pour rester en bonne santé et économiser de l’argent à l’université – un mixeur plongeant est à peu près l’équipement de cuisine le plus utile que vous puissiez avoir. Vous pouvez faire des soupes, des sauces, des trempettes et des smoothies très facilement, en utilisant des ingrédients frais.

Vous n’avez pas besoin d’un mélangeur à main coûteux si vous suivez deux règles : utilisez la fonction d’impulsion pour les ingrédients durs afin de protéger le moteur et n’essayez pas de l’utiliser pour piler de la glace.

cuisine

Argos vend le 600W Mixeur plongeant Cookworks et ensemble d’accessoires pour 28 £. Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner tout ce dont vous avez envie. Il est livré avec un fouet (pour les œufs et la cuisson), un mini hachoir (pour couper rapidement les légumes en dés) et un grand gobelet mélangeur.

Le mini-hachoir est un accessoire particulièrement utile car un mixeur plongeant n’est vraiment bon que pour mélanger des articles à forte teneur en liquide. Sa tête de mixage doit être totalement immergée sinon elle jettera de la nourriture partout.

En prime, ces mélangeurs sont vraiment faciles à nettoyer. La tête de mixage est amovible pour que vous puissiez la laver sous le robinet lorsque vous avez terminé.

Mixeur personnel

Si vous êtes un fanatique de smoothies ou si vous buvez beaucoup de shakes protéinés, vous voudrez peut-être un mélangeur dédié.

Bréville

Le Breville Blend Active de 0,6 litre mélangera votre boisson directement dans une bouteille en plastique à emporter, que vous pourrez emporter au gymnase ou à des conférences. Il peut aussi piler de la glace. C’est actuellement 18 £ d’Amazon.

Rasoir électrique et brosse à dents électrique

Si vous cherchez un rasoir électrique à emballer, nous vous recommandons le Philips OneBlade. Ce n’est pas le rasoir le moins cher du marché, mais il est très polyvalent, vous pouvez donc également l’utiliser comme tondeuse à barbe et à chaume. Nous lui avons attribué une note de cinq étoiles lorsque nous l’avons testé.

Philips

Tu peux achetez-le pour 20 £ chez Argos. Enclenchez-le maintenant. Si vous souhaitez plus de recommandations pour les rasoirs électriques, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs que nous avons testés.

Si vous recherchez une brosse à dents électrique économique à emporter avec vous, nous vous recommandons l’une des brosses Oral-B de la génération précédente, comme l’Oral-B Vitality, que vous pouvez obtenir d’Argos pour 20 £.

Fonderie

À ce prix, ce n’est pas exactement chargé de fonctionnalités, mais c’est une brosse solide qui fera une grande différence pour la santé de vos dents et de vos gencives. Il dispose d’une minuterie de deux minutes pour vous rappeler combien de temps il faut brosser et est livré avec deux têtes de brosse. Si vous pouvez vous permettre un peu plus, optez pour l’Oral-B Pro 3. Il est actuellement 38,95 £ sur Amazon mais nous pensons que c’est l’une des meilleures brosses à dents électriques que nous ayons testées.

Et n’oubliez pas de faire vos valises…

En plus de vos appareils électriques, vous aurez besoin d’un moyen de les recharger ou de les brancher. Si vous souhaitez donner à vos appareils stupides des fonctionnalités intelligentes, comme allumer et éteindre votre lampe ou votre ventilateur selon un horaire ou à distance, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures prises intelligentes que nous avons testées. Vous pouvez en obtenir un pour aussi peu qu’un dix.

Vous devriez également acheter unn rallonge. Une quatre prises avec une longue avance comme celle-ci, de Amazone (£7.99) devrait faire l’affaire.

Amazone

Vous pouvez avoir une salle de bain commune ou l’une des vôtres. Dans les deux cas, ne comptez pas sur une prise de rasage à deux broches. Si vous apportez des gadgets de salle de bain qui se rechargent sur une prise de rasage, comme une brosse à dents ou un rasoir électrique, vous devez apporter un convertisseur afin de pouvoir les recharger sur une prise à trois broches si vous en avez besoin. Cette pack de deux convertisseurs coûte 6,99 £ sur Amazon UK.

Amazone

