Le matériel d’enregistrement de Tory Lanez saisi lors d’une descente dans un bloc cellulaire

Tory Lanez Le règne hebdomadaire de « Prison Tapes » a pris fin… les avocats du rappeur nous disent que les gardiens de prison ont fait une descente dans son bloc cellulaire et confisqué tout son équipement de studio.

Des tubes tels que « Basement » et « Appellate Court » – tous étiquetés sous l’étiquette « Prison Tapes » – sont sortis ces dernières semaines, favorisant ses ventes de disques.

TMZ Hip Hop a confirmé la nouvelle avec César McDowellPDG d’Unite the People et chef adjoint de l’équipe juridique de Tory… on nous dit que les responsables de la prison ont informé l’équipe de Tory qu’il est strictement interdit aux détenus d’avoir des appareils d’enregistrement pour diverses raisons.