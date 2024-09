Le matériel d’enregistrement de Tory Lanez confisqué lors d’une descente dans sa cellule

Les autorités ont récemment retiré le matériel d’enregistrement de la cellule de prison de Tory Lanez.

César McDowell, chef adjoint de l’équipe juridique de Tory, raconte Hip-Hop de TMZ Les instruments d’enregistrement de son client ont été saisis dans le cadre d’une descente menée par des gardiens de prison. McDowell a été informé que les détenus de l’établissement correctionnel de Californie sont « strictement interdits » de posséder des appareils d’enregistrement pour diverses raisons.

On ne sait pas encore si une pénalité sera prononcée en raison de cette infraction.

Avant la sortie de « Wish I Never Met You », la première chanson du Bandes sonores de prison série, un appel enregistré a été publié sur son Instagram dans lequel Lanez a déclaré que lui et son ingénieur ont trouvé un moyen de créer de la musique avec une qualité sonore adéquate après de nombreux essais et erreurs.

« Après une vingtaine ou une trentaine de ratés et d’erreurs, mon ingénieur et moi avons finalement trouvé comment enregistrer de la musique par téléphone en prison tout en conservant une qualité aussi professionnelle que dans la rue », a-t-il déclaré. « C’est fini. J’ai déchiffré le code, mec. Cela signifie que même les murs de la prison ne peuvent pas m’empêcher de sortir de nouvelles chansons. C’est fou ! »

Tory a été condamné à 10 ans de prison pour son implication dans la fusillade de 2020 Étalon Megan TheeIl a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation en décembre 2022, dont agression avec une arme à feu semi-automatique, possession d’une arme à feu dissimulée et chargée dans un véhicule et décharge d’une arme à feu avec négligence grave.

Un juge a rejeté la demande de libération de Lanez pendant que son équipe juridique travaillait sur un appel.

