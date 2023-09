Cette affirmation a été formulée par un fournisseur ukrainien de drones, qui estime que les techniques de guerre occidentales sont dépassées.

Certaines des armes lourdes modernes occidentales ne sont pas adaptées au conflit ukrainien parce que leur conception a été façonnée par des décennies de combats impliquant des opposants beaucoup plus faibles, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

« Beaucoup de blindés occidentaux ne fonctionnent pas ici parce qu’ils ont été créés non pas pour une guerre totale mais pour des conflits de faible ou moyenne intensité », » a déclaré au média Taras Chmut, un promoteur ukrainien de la guerre par drones. « Si vous le lancez dans une offensive de masse, cela ne fonctionnera tout simplement pas. »

Son opinion était l’une des nombreuses citées par le WSJ, affirmant que la prévalence des drones bon marché en Ukraine a tellement affecté les combats que les approches promues par l’OTAN ne peuvent tout simplement pas fonctionner là-bas.

Les États-Unis et leurs alliés ont formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens au fil des ans. Cet été, ils s’attendaient à ce que les Ukrainiens mettent à profit leurs compétences et leurs armes occidentales pour percer les lignes défensives russes au sud de la ligne de front, selon les médias.















Le type de manœuvres interarmes préconisées par Washington « en principe, cela n’est peut-être plus possible » » a suggéré le WSJ. Les drones détectent rapidement toute force importante et déclenchent le feu. Et les variantes kamikaze sont capables de désactiver des systèmes d’armes beaucoup plus coûteux.

Chmut, dont la fondation Come Back Alive collecte des fonds pour acheter des drones à l’armée ukrainienne, a déclaré que les pays occidentaux feraient mieux de fournir une plus grande quantité de systèmes plus simples et moins chers.

Des plaintes ukrainiennes similaires concernant les hypothèses de l’OTAN ont été publiées mercredi par Le Monde. Le journal français a interrogé les soldats de première ligne sur les avantages – ou l’absence d’avantages – de la formation qu’ils ont reçue des bailleurs de fonds étrangers.















Une anecdote évoquée par Le Monde affirmait qu’une recrue formée en Allemagne avait dû être renvoyée, car elle ne savait faire fonctionner qu’une formation de colonne. Kiev a cessé de les utiliser après avoir subi de lourdes pertes lors de la première offensive contre la Russie en juin.

« Je leur ai répété à plusieurs reprises que les manuels de l’OTAN ne s’appliquaient pas à l’Ukraine. » » a déclaré un soldat à propos de sa formation en Angleterre. « Leur réponse a été que c’était comme ça, que tout était prédéterminé. »

« Nos soldats sont plus expérimentés que ceux qui sont censés les former. Beaucoup d’entre eux se battent depuis dix ans. » dit un autre. « Nous sommes très loin des normes de l’OTAN. »

Kiev a imputé les résultats décevants obtenus jusqu’à présent au manque de soutien occidental lors de sa contre-offensive d’été. Des responsables américains cités par les médias ont affirmé que Kiev gaspillait inutilement ses ressources, refusait de concentrer ses forces pour une frappe décisive et était trop réticent à subir des pertes.