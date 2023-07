Le matériel de formation du Samsung Galaxy S21 FE 2023 fuit, brossez un tableau familier

Lorsque le Samsung Galaxy S21 FE est arrivé en Inde en janvier 2022, c’était la version Exynos 2100 et sa configuration de base de 8/128 Go vendue pour 50 000 ₹ (la variante 8/256 Go était de 54 000 ₹). Maintenant, Samsung a décidé de relancer le téléphone, cette fois avec le chipset Snapdragon 888 que d’autres régions ont apprécié.

Techniquement, le téléphone s’appelle le « Galaxy S21 FE 2023 ». Cela signifie-t-il qu’il y aura d’autres changements? Pas vraiment. Les perspectives technologiques a mis la main sur du matériel de formation interne pour préparer les employés au (re)lancement du S21 FE et tout se ressemble (à part le chipset, bien sûr).

Cela signifie un écran de 6,4 pouces à 120 Hz, un panneau FHD + AMOLED, une caméra principale de 12 MP, une caméra ultra large de 12 MP et une télécaméra de 8 MP (3x), plus une caméra selfie de 32 MP. La batterie a une capacité de 4 500 mAh et prend en charge une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 15 W.

Un petit changement est qu’il n’y a aucune mention d’un modèle 8/128 Go, juste 8/256 Go. Tant pis. Vous aurez le choix entre quatre coloris : bleu marine, olive, graphite et lavande. A noter que Navy Blue est une nouvelle couleur, elle remplace l’option White qui était disponible sur la version Exynos.

Une chose qui nous intéresse est de savoir si le Galaxy S21 FE 2023 sera lancé avec Android 12 ou 13 prêt à l’emploi. Eh bien, ce que nous voulons vraiment savoir, c’est la version finale d’Android pour ce modèle – recevra-t-elle une mise à jour supplémentaire par rapport au modèle 2022 ? Malheureusement, les supports de formation sont muets sur le sujet.

Enfin, il y a le sujet du prix – le téléphone sera lancé au même prix de 50 000 ₹, mais comme il dispose du double de stockage, il s’agit techniquement d’une remise.

Soit dit en passant, il y a quelque temps, Samsung a réédité le S20 FE 5G, il s’appelait le « Galaxy S20 FE 2022 » et n’était disponible que dans certains pays comme la Corée du Sud et le Mexique. C’était fondamentalement le même que le Snapdragon S20 FE, donc l’histoire du S21 FE n’a rien de nouveau.

