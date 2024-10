Le matériau du maillage vaginal se dégrade dans les 60 jours suivant son implantation dans le bassin – étude

Les chercheurs ont implanté le filet chez des moutons – qui ont une anatomie pelvienne similaire à celle des femmes – pour l’étude.

Le matériau couramment utilisé dans les implants vaginaux en treillis commence à se dégrader dans les 60 jours suivant son implantation dans le bassin, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont également trouvé des particules de polypropylène, un type de thermoplastique, dans les tissus entourant les sites d’implantation.

Les militants ont appelé à une « action immédiate » de la communauté médicale et des organismes de réglementation sur la base des résultats « pour garantir qu’aucune vie ne soit brisée par ce produit dangereux ».

Les implants transvaginaux en treillis (TVM) – fabriqués à partir de matériaux synthétiques tels que le polypropylène – ont été utilisés pour traiter le prolapsus des organes pelviens et l’incontinence urinaire d’effort, mais peuvent causer des dommages débilitants à certaines femmes.

Les effets secondaires comprennent une infection, des douleurs pelviennes, des difficultés à uriner, des douleurs pendant les rapports sexuels et l’incontinence.

Le NHS a restreint son utilisation des implants TVM en 2018 et ils ne sont désormais utilisés qu’en dernier recours dans le cadre d’un programme de pratique restreinte de haute vigilance.

L’étude menée par des scientifiques de l’Université de Sheffield a porté sur un filet en polypropylène implanté chez des moutons, qui partagent une anatomie pelvienne similaire à celle des femmes.

Ils ont découvert que les fibres commençaient à se dégrader au bout de 60 jours, devenant plus rigides et montrant des signes d’oxydation, un processus qui s’accentuait avec le temps.

Les chercheurs ont également découvert des particules de polypropylène dans les tissus autour du site d’implantation.

La concentration de ces particules était 10 fois plus élevée après 180 jours qu’après 60 jours, selon l’étude.

Sheila MacNeil, professeur émérite de biomatériaux et d’ingénierie tissulaire à l’Université de Sheffield, a déclaré : « Cette recherche fournit des preuves physiques objectives que ce matériau ne supporte pas bien l’implantation dans le bassin.

«C’est crucial car il est impératif que nous développions de nouveaux et meilleurs matériaux pour les milliers de patients souffrant d’incontinence urinaire d’effort et de prolapsus des organes pelviens.

« Nous savons désormais comment évaluer de manière critique tout problème lié aux nouveaux matériaux avant qu’ils ne soient implantés chez les femmes.

« Il est essentiel de réaliser des tests pour détecter les défaillances potentielles des matériaux, plutôt que de tester des matériaux non testés sur des patients. »

La recherche, publiée dans le Journal of the Mechanical Behaviour of Biomedical Materials, suggère que le treillis chirurgical en polypropylène « n’a pas été testé pour son adéquation au site d’implantation », mais plutôt « qu’une hypothèse a été formulée sur la base du succès du treillis en polypropylène utilisé pour traiter les hernies abdominales ». que le même maillage fonctionnerait aussi bien dans le plancher pelvien ».

Cela survient après que plus de 100 femmes en Angleterre souffrant de complications liées aux implants de filet vaginal ont reçu des indemnités dans le cadre d’un règlement de groupe.

Le Dr Nicholas Farr, chercheur à l’Université de Sheffield, a ajouté : « Nos résultats fournissent des preuves solides de l’instabilité du polypropylène et offrent de nouvelles informations sur les mécanismes qui contribuent à sa dégradation dans l’organisme.

« Bien que la récente compensation monétaire pour les patients concernés soit sans aucun doute une évolution bienvenue, il reste un besoin clinique urgent de matériaux plus sûrs pour traiter le prolapsus des organes pelviens.

«J’espère que les conclusions de cette étude seront reconnues par les fabricants de treillis actuels et futurs et contribueront au développement continu d’alternatives plus sûres.»

Kath Sansom, fondatrice du groupe de soutien Sling The Mesh, qui compte près de 11 000 membres dans le monde, a déclaré que les résultats « fournissent des preuves encore plus accablantes sur les dangers du treillis en polypropylène ».

« La communauté blessée par des filets a enduré des complications débilitantes, ignorant que le matériau plastique implanté dans leur corps n’est pas adapté à son usage et pourrait se dégrader si rapidement », a-t-elle déclaré.

« Cette étude confirme ce que beaucoup d’entre nous soupçonnaient : le maillage devient instable, causant des dommages irréversibles.

« Il est essentiel que cette nouvelle recherche soit utilisée pour susciter des changements immédiats dans la pratique médicale – y compris la nécessité pour les chirurgiens de réapprendre les compétences traditionnelles en utilisant des méthodes de tissus natifs fiables pour réparer le prolapsus et l’incontinence d’effort – sans filet en plastique.

« Les patients méritent mieux. Nous devons empêcher de nouvelles souffrances.

Mme Samson, ancienne journaliste et mère de deux enfants du Cambridgeshire, a ajouté : « La communauté du maillage était convaincue que leur traitement était sûr, mais a dû faire face à des douleurs chroniques, des infections, une perte de mobilité, des maladies auto-immunes et même des lésions organiques. prélèvement d’organes là où la matière plastique est devenue cassante, agissant comme un couteau interne coupant les tissus et les nerfs », a-t-elle ajouté.

« Il est totalement inacceptable qu’un si grand nombre de personnes ne soient pas informées de ces risques.

« La communauté médicale et les organismes de réglementation doivent prendre des mesures immédiates sur la base de ces recherches pour garantir qu’aucune vie ne soit brisée par ce produit dangereux. »

Le Dr Alison Cave, responsable de la sécurité à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), a déclaré : « La sécurité des patients est notre priorité absolue et l’utilisation de treillis chirurgicaux pour traiter l’incontinence urinaire d’effort et le prolapsus des organes pelviens est soumise à des restrictions depuis juillet. 10 2018.

« Des exceptions sont faites dans les cas où ce type de treillis peut être la seule option de traitement adaptée à une femme.

«Cependant, il ne doit être utilisé que pour des patients soigneusement sélectionnés qui ont été informés et comprennent les avantages et les risques, et pour lesquels toutes les autres options de traitement ont été explorées.

«La MHRA maintient les appareils sous examen continu et nous évaluons toutes les preuves nouvelles et émergentes.»