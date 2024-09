Le Mate XT et l’iPhone 16 de Huawei sont sur le point d’arriver sur le marché

Le Mate XT est un téléphone pliable en trois parties.



Journaliste et agences

Huawei devrait dévoiler son premier téléphone pliable à trois volets lors d’un événement demain après avoir reçu plus de 2 millions de précommandes au cours du week-end.

Le Mate XT devrait être disponible en rouge et en noir.

Ses prix et ses fonctionnalités détaillées seront probablement révélés lors du lancement et le téléphone sera mis en vente le 20 septembre.

Pendant ce temps, Apple dévoilera son dernier iPhone 16 avec une puce A18 aujourd’hui aux États-Unis à 23 heures, heure de l’Est.

Le téléphone a été développé en utilisant la dernière conception de puce V9 d’Arm, propriété de SoftBank, selon le Financial Times.

En septembre dernier, Apple a signé un accord avec Arm qui « s’étend au-delà de 2040 », ce qui renforce la technologie des puces d’Arm.

Par ailleurs, Apple a donné le feu vert à une nouvelle version de l’application WeChat de Tencent (0700) avant le lancement de l’iPhone 16, gagnant ainsi du temps pour les négociations en cours concernant les changements exigés par l’entreprise américaine sur la plateforme de médias sociaux la plus utilisée en Chine.

Cette approbation devrait probablement mettre un terme aux spéculations en Chine selon lesquelles un différend entre l’entreprise américaine et la plus grande entreprise chinoise au sujet des frais de l’App Store pourrait faire boule de neige et même exclure WeChat des derniers iPhones.

Leur désaccord porte sur l’insistance d’Apple à vouloir obtenir une part des transactions potentiellement lucratives qui transitent par la plateforme de mini-jeux de WeChat, un référentiel de titres occasionnels populaires créés par des milliers de développeurs indépendants.