Le «matchmaking indien» de Netflix obtient une nomination aux Emmy et Desis sont ébranlés

« Bonjour, je suis Sima Taparia de Mumbai. » Vous vous en souvenez ? « Indian Matchmaking », une série Netflix diffusée sur la plate-forme OTT il y a environ un an, vient de remporter une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie : Outstanding Unstructured Reality Program. Sous le pont, « Becoming RuPaul’s Drag Race Untucked » et « Selling Sunset » sont les autres émissions répertoriées dans la même catégorie, a rapporté Rotten Tomatoes. Mais c’est peut-être l’inclusion « Indian Matchmaking » qui a fait le plus de bruit sur le site de microblogging Twitter. Pour ceux qui ont besoin d’un rappel, créé aux États-Unis, la série a suivi un entremetteur basé à Mumbai Sima Taparia, qui a guidé des clients aux États-Unis et en Inde dans le processus de mariage arrangé, offrant un aperçu de la coutume à l’ère moderne .

L’émission est rapidement devenue un sujet de discussion sur les réseaux sociaux après sa sortie.

c’est V divertissant. mon amie @TazzyStar dit qu’elle a entendu dire que la créatrice a fait ce spectacle de la diaspora indienne POV et pas pour le regard blanc et c’est ravissant. bien que renforce les hiérarchies de castes des Indiens les plus élitistes/riches. — Jenny Yang (@jennyyangtv) 21 juillet 2020

Alors que les Indiens qui ont regardé l’émission avaient des opinions bien arrêtées sur la représentation des Indiens et de leurs mariages, la série a fasciné le public à l’étranger.

Il ne faut donc pas s’étonner que desis soit, en fait, choqué que « Indian Matchmaking » fasse désormais partie des 73e Primetime Emmy Awards.

Indian Matchmaking a obtenu une nomination aux Emmy wtf ????— cher journal tout le monde peut vous lire (@wongcarwash) 14 juillet 2021

Indian Matchmaking obtenir un nom Emmy est le genre d’encouragement dont ma sensibilité grincer des dents a besoin, mais le reste du monde n’en a certainement pas.— Farheen Raaj (@BhookiIndian) 13 juillet 2021

Saviez-vous tous que Indian Matchmaking a obtenu une nomination aux Emmy. — Sid Kardashian Morrone (@Phew_I_m_gay) 14 juillet 2021

Indian Matchmaking nominé dans la catégorie Outstanding Unstructured Reality Program Je ne m’y attendais pas du tout#Emmy – Sudeshna (@BhatraiSudeshna) 13 juillet 2021

« Le matchmaking indien est nominé pour un Emmy » Je suppose que les étoiles de la tante Sima sont alignées après tout – Pratim (il/lui) (@simplyeffable) 14 juillet 2021

Indian Matchmaking affronte Drag Race dans les Emmys et je suis là pour ça. Hum exactement wohi hain— drnpr (@tetisheri) 14 juillet 2021

Pourquoi Indian Matchmaking a-t-il décroché une nomination aux Emmy ? Qu’arrive-t-il aux Emmys ? — Ruchi Gandhi (@ruchigandhi22) 14 juillet 2021

Le jumelage indien a obtenu une nomination aux Emmy, c’est une blague lmao-s (@wolfmebh) 14 juillet 2021

Les concepts d’appariement de « kundlis », de trouver une fille qui a « la peau claire », puis la phrase la plus célèbre de Taparia – « Vous devrez faire des compromis », était quelque chose que personne ne voulait entendre l’année dernière, mais les gens ont suivi le spectacle religieusement pour son » nature « grincement des dents ».

