Le match de San Antonios à la Nouvelle-Orléans a été annulé lundi soir lors du dernier report lié au virus pour la NBA, qui est survenu lorsque la ligue a déterminé qu’aucune des deux équipes n’aurait suffisamment de joueurs disponibles.

Comme cela a été le cas avec la plupart des autres jeux qui ont été reportés, la recherche des contacts a été citée comme cause. Mais au lieu de n’impliquer qu’une seule équipe comme cela a été le cas pour chacune des saisons précédentes 21 reports avant lundi, celui-ci impliquait les deux clubs.

En raison de la recherche des contacts en cours au sein des Spurs et des Pélicans, aucune des deux équipes ne dispose des huit joueurs disponibles requis par la ligue pour poursuivre le match prévu, a déclaré la NBA, envoyant cette annonce moins de deux heures avant l’heure prévue du pronostic.

San Antonio est devenu la 24e équipe à avoir au moins un match reporté jusqu’à présent cette saison à cause du virus. Les Spurs ont joué à Washington une équipe qui a passé 13 jours entre les matchs à cause de six joueurs testés positifs au COVID-19 et de trois autres manquant de temps parce que la recherche des contacts suggérait qu’ils auraient pu être exposés au virus dimanche soir.

Sur les 22 reports cette saison, 21 ont été effectués depuis le 10 janvier.

L’annulation du match Spurs-Pelicans n’était pas la seule mauvaise nouvelle pour la NBA lundi sur le front du virus. Les Los Angeles Clippers ont exclu Kawhi Leonard et Paul George pour le match du mardi à Atlanta conformément aux protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Une personne au courant de la situation a déclaré que Leonard et George pourraient être en mesure de revenir à un moment donné pendant le road trip de quatre matchs des Clippers, en fonction de ce que la NBA décide de leur situation. La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ni l’équipe ni la ligue n’ont parlé de ces cas publiquement.

Lundi également, les Celtics de Boston ont déclaré que Jayson Tatum jouerait pour la première fois depuis le 8 janvier dans leur match à Chicago.

Les Celtics doivent se rendre à San Antonio mercredi. L’incertitude entourant les Spurs met maintenant ce jeu en danger.

Je pense que nous ne devrions pas voler là-bas avant de le savoir, a déclaré l’entraîneur des Celtics Brad Stevens. C’est la ligne du bas. C’est ma seule pensée qui me traverse l’esprit avec tous les voyages que nous avons à venir.

Le match à domicile de Memphis contre Sacramento, prévu lundi, a été reporté la semaine dernière, et le match des Grizzlies mercredi à Chicago a également été annulé. Les Grizzlies sont jusqu’à six reports, égalant Washington pour la plupart en NBA.

Selon la situation des Spurs, la mise à pied de Memphis peut s’allonger. Les Grizzlies sont censés jouer à San Antonio samedi.

Les Pélicans auront des matchs à domicile à venir contre Washington mercredi, Milwaukee vendredi et Houston samedi.

Les écrivains AP Sports Andrew Seligman à Chicago et Brett Martel à la Nouvelle-Orléans ont contribué.

