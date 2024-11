Le Match s’éloigne des golfeurs avec Wayne Gretzky, Michael Phelps parmi les célébrités concourant en exhibition

Le 10e volet de The Match devrait se dérouler sur deux nuits et sera mis en vedette par un casting de personnages entièrement divertissants allant d’anciens athlètes aux comédiens. Prévu les 21 et 22 novembre, The Match mettra en vedette Wayne Gretzky, Michael Phelps et Charles Barkley, entre autres, alors que les concurrents feront équipe dans un format de match play 2 contre 2 au Breakers West Country Club à West Palm Beach, en Floride.

« The Great One », qui est également le beau-père de Dustin Johnson et qui a donc récemment participé à de nombreux événements de golf, fera équipe avec Bill Murray lors du premier match. Ils affronteront le duo composé de Barkley et Ken Griffey Jr. Dans l’autre quart de finale, Phelps fera équipe avec Mark Wahlberg contre Blake Griffin et le comédien Nate Bargatze. L’événement se terminera par des demi-finales et des finales disputées en match play individuel, l’éventuel champion remportant 1 million de dollars.

Barkley sera le seul joueur ayant une certaine expérience dans cet événement puisque ce sera sa neuvième fois impliqué à quelque titre que ce soit, sa deuxième en tant que joueur. La légende de la NBA avait déjà fait équipe avec Phil Mickelson pour vaincre Stephen Curry et Peyton Manning.

Depuis ses débuts avec uniquement des golfeurs professionnels, The Match est officiellement passé de l’autre côté du spectre puisque cette édition représente la troisième sans la participation d’au moins un professionnel. Tiger Woods a disputé les deux premières compétitions contre Mickelson, qui a participé à trois matchs au total.

Bryson DeChambeau a ensuite pris le relais pour quelques matches avant que Woods ne revienne aux côtés de Rory McIlroy contre Justin Thomas et Jordan Spieth. La version la plus récente de The Match a vu McIlroy remporter la victoire à The Park contre Lexi Thompson, Rose Zhang et Max Homa sous le format skins.