Le match revanche Mayweather-McGregor est «très serré» – médias

Floyd Mayweather serait prêt à mettre son record invaincu en jeu

Les stars des sports de combat Floyd Mayweather et Conor McGregor pourraient être sur le point de s’emmêler une fois de plus sur le ring au milieu des informations selon lesquelles les deux icônes de leurs sports respectifs sont sur le point de s’entendre sur les conditions d’un match revanche de leur combat de boxe de 2017.

Les négociations entre les équipes respectives du duo sont en cours depuis un certain temps, selon The Sun, des conditions personnelles ayant été convenues dans ce qui serait un événement très lucratif pour les deux hommes.

Cependant, on pense que certains détails restent non résolus, McGregor souhaitant que le combat se déroule sur dix rounds plutôt que sur les 12 rounds prévus qui comprenaient leur premier combat.

Le combat potentiel est également censé viser à être disputé à 155 livres – deux livres de plus que leur rencontre initiale il y a près de cinq ans.

Cependant, on pense que cela pourrait s’avérer difficile pour McGregor étant donné qu’il a ajouté des muscles considérables à son corps pendant son absence d’un an depuis qu’il a subi une grave blessure à la jambe lors de son précédent combat à l’UFC contre son rival de longue date Dustin Poirier.

“[Conor] ne prendra le combat que si Floyd est prêt à mettre son record professionnel en jeu – donc le combat ne sera pas une exposition, ce sera un combat officiel», a déclaré The Sun citant un initié des camps de Mayweather.

« Ce sera à 155 livres. C’est ce que nous savons jusqu’à présent. Ce sera la dernière fois que Floyd montera sur le ring, donc ce n’est pas à manquer.

“L’affaire est très proche d’être conclue. Des conditions personnelles ont été convenues entre les deux parties. Ce sera une ultime confrontation. Et oui des records seront en jeu.”

Cela fait suite à des informations selon lesquelles Mayweather avait offert à McGregor la somme princière d’environ 158 millions de dollars pour participer au match revanche – des frais qui dépasseraient le salaire précédent de McGregor d’environ 20 millions de dollars.

Les rapports indiquent également que Mayweather a ciblé mars prochain pour le combat, avec un emplacement au Moyen-Orient très probablement, et que l’undercard comporterait également un combat à succès entre les combattants invaincus Gervonta Davis et Ryan Garcia.

Lire la suite Offre Mayweather révélée pour le match revanche de McGregor – médias

McGregor a comparu pour courtiser le combat potentiel en ligne, écrivant plus tôt cette année dans un post Instagram supprimé depuis qu’il “accepte” l’offre, ainsi que la publication d’une image de lui en train de tirer sur le boxeur invaincu.

Mais si le combat doit devenir une réalité, il devra contourner une pierre d’achoppement importante : le président de l’UFC, Dana White.

White conserve les droits promotionnels de McGregor et tout combat devra être signé par lui – et il a déclaré mardi aux médias à Las Vegas que les rumeurs étaient “taureaux ** t “ et qu’il devrait souffrir de “démence” faire le combat proposé.

La première rencontre entre Mayweather et McGregor est le deuxième pay-per-view le plus regardé de l’histoire des sports de combat, attirant plus de 4 millions d’achats. Mayweather a remporté le combat par TKO au dixième round – bien que McGregor ait reçu les éloges de la communauté de la boxe pour sa performance galante, en particulier dans les premiers rounds.

McGregor n’a pas participé à un match de boxe les années suivantes, tandis que Mayweather a participé à plusieurs matchs d’exhibition contre des personnalités comme la star de YouTube Logan Paul, le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa et plus récemment l’ancien partenaire d’entraînement Don Moore – un combat qui a eu lieu sur un héliport à Dubaï.