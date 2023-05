Le match revanche Liam Smith vs Chris Eubank Jr reporté | Franchon Crews-Dezurn contre Savannah Marshall fait la une des journaux le 1er juillet | Nouvelles de boxe

Le match revanche de Liam Smith avec Chris Eubank Jr à l’AO Arena de Manchester a été reporté en raison d’une blessure, donc Franchon Crews-Dezurn et Savannah Marshall seront désormais les têtes d’affiche de l’événement le samedi 1er juillet en direct sur Sports du ciel.

Le changement de date au 1er juillet est intervenu suite à une demande de Smith, qui souhaitait ajuster son camp d’entraînement pour une période de deux semaines afin de permettre la guérison d’une blessure mineure qui s’était déclarée.

Avec Eubank Jr consentant au déménagement, les deux rivaux devaient retourner à l’AO Manchester Arena en juillet, près de cinq mois jour pour jour après la fusillade à quatre rounds de janvier qui s’est terminée par la victoire de Smith par arrêt dans la première minute du quatrième. rond.

Cependant, Smith n’a pas pu se remettre de la blessure, laissant le joueur de 34 ans déçu mais également ravi que l’événement se poursuive avec le combat incontesté pour le titre mondial des super-moyens de Savannah Marshall contre Franchon Crews-Dezurn maintenant en tête d’affiche de l’événement – en direct sur Sports du ciel.

Je vais guérir maintenant, puis Liam Smith, en pleine forme, sera de retour plus tard cette année pour donner à Chris sa deuxième raclée.

« J’ai demandé à BOXXER de mettre en place une grosse carte pour ce match revanche à la carte avec Chris Eubank Jr et ils ont plus que livré, donc je suis honnêtement ravi que BOXXER garde la carte ensemble – la plupart des promoteurs ne feraient pas ça, Je pense », a déclaré Smith.

« J’ai toujours dit qu’un Liam Smith en pleine forme bat Chris Eubank Jr tous les jours de la semaine et deux fois le dimanche. J’ai essayé de m’entraîner parce que je ne voulais décevoir personne mais mon équipe a décidé de me retirer suite au dernier bilan médical.

Le promoteur Ben Shalom a déclaré: « Personne n’est plus déçu que Liam Smith. C’est le professionnel ultime mais il respecte la décision de son équipe de reporter le combat. Nous travaillons sur une nouvelle date pour le combat et espérons l’annoncer dans une semaine environ. . En attendant, nous avons d’énormes combats à Manchester le 1er juillet. »

Fraîchement sorti de sa victoire sur Jordan Grant, Ben Whittaker a annoncé qu’il se battrait le 1er juillet et vise un futur combat contre Joshua Buatsi.



Le reste de la facture restera le même avec la star montante des poids lourds légers Ben Whittaker de retour en action avec Callum Simpson.

Le combat co-titre reste en place, avec l’ancien titlist mondial des poids moyens maréchal challenger le champion incontesté des super-moyens Crews-Dezurn pour les titres mondiaux unifiés WBO, WBA, WBC et IBF de 168 livres.

Ce sera le deuxième combat de championnat incontesté de Marshall après son affrontement révolutionnaire avec Claressa Shields à l’O2 Arena l’année dernière.

Cela signifie que Marshall est sur la bonne voie pour décrocher un doublé record cet été alors qu’elle suit la vente à guichets fermés d’octobre de l’O2 à Londres – la plus grande arène du Royaume-Uni – en tête d’affiche d’un spectacle à guichets fermés à l’AO Arena Manchester – le Royaume-Uni deuxième plus grande arène.

Elle devient la première boxeuse à faire la une des deux plus grandes arènes du Royaume-Uni lors d’événements consécutifs.

Savannah Marshall admet que sa défaite face à Claressa Shields a été « difficile à encaisser », mais est déterminée à revenir plus forte lors de son prochain combat contre Franchon Crews-Dezurn



Il y aura d’autres actions pour le titre mondial sur le projet de loi avec la boxeuse de l’année 2022 Natasha Jonas défendant ses titres unifiés WBO, WBC et IBF des super-welters.

Son challenger sera annoncé dans les prochains jours.

Le champion britannique des super-moyens Mark Heffron – un coéquipier de Jonas au Champs Camp sous la tutelle du double entraîneur de l’année Joe Gallagher – défendra la prestigieuse ceinture de Lonsdale contre Zak Chelli dans un plaisir infaillible pour la foule.

«Savannah Marshall en tête d’affiche des deux plus grandes arènes du Royaume-Uni dans des combats consécutifs est une première pour une combattante et montre la force du sport féminin aujourd’hui. Elle se bat pour le championnat du monde incontesté des super-moyens contre l’Américaine Franchon Crews-Dezurn – c’est un combat qui pourrait faire la une de n’importe quelle arène dans le monde », a déclaré Shalom.

« Mark Heffron, de Manchester, défendant son titre britannique contre Zak Chelli, Natasha Jonas mettant en jeu ses propres titres mondiaux, ainsi qu’un talent unique dans une génération comme Ben Whittaker et l’exceptionnel Callum Simpson – c’est une carte empilée avec une grande combats et nous sommes très excités pour cela. »

Les fans pourront également boire un verre sur BOXXER. Ils ont organisé des bons de restauration gratuits pour toutes les personnes présentes à l’AO Arena de Manchester le 1er juillet, ainsi qu’un accès prioritaire et une réduction sur les billets pour l’événement Smith vs Eubank II reprogrammé.

« Nous comprenons que beaucoup de fans seront déçus d’apprendre que le match revanche Smith-Eubank est reporté, nous avons donc organisé un bon gratuit pour que chaque fan de la salle puisse prendre un verre sur nous le soir du combat », a déclaré Shalom, » De plus, ils recevront un accès prioritaire aux billets Smith vs Eubank II pour la nouvelle date lorsqu’elle sera annoncée, et une réduction sur ces billets.

Tous les billets restent valables pour l’événement du 1er juillet, diffusé en direct sur Sports du cielavec des remboursements complets disponibles pour les fans qui ne peuvent pas y assister.