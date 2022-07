Le match revanche épique des poids lourds Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk sera diffusé en direct sur Sky Sports Box Office | Nouvelles de boxe

Image:

Le match revanche Oleksandr Usyk contre Anthony Joshua aura lieu le 20 août, en direct sur Sky Sports Box Office





L’énorme match revanche des poids lourds d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk sera diffusé en direct sur Sky Sports Box Office.

Joshua partage à nouveau le ring avec Usyk le 20 août en Arabie saoudite alors que la star britannique cherche à venger la superbe perte de points qu’il a subie en septembre au stade Tottenham Hotspur.

Joshua et Usyk ont ​​​​partagé une confrontation intense avant leur deuxième combat pour le titre mondial des poids lourds



Avec un nouvel entraîneur dans son coin à Robert Garcia, Joshua tente de devenir triple champion du monde en récupérant les poids lourds IBF, WBA et WBO.

Joshua a déjà connu un succès de revanche en Arabie saoudite lorsqu’il a boxé Andy Ruiz Jr à Diriyah en décembre 2019, scellant une victoire aux points pour regagner ses ceintures mondiales.

Joshua a plaisanté en disant que chaque fois que Tyson Fury prédit qu’il va perdre un combat, il finit par le gagner !



Adam Smith, responsable du développement de la boxe pour Sky Sports, a déclaré: “Les téléspectateurs de Sky Sports ont connu une longue histoire avec AJ, regardant chacun de ses combats depuis qu’il est devenu professionnel en 2013.

“Nous connaissons aussi très bien Oleksandr Usyk, ayant eu les quatre derniers combats de l’Ukrainien exclusivement en direct sur Sky Sports.

“Ce match revanche est une occasion massive avec tout ce qui est en jeu et tant de questions auxquelles il faut répondre. Nous avons hâte de l’apporter aux fans de boxe au Royaume-Uni et en Irlande dans le plus pur style Sky Sports avec toute la préparation qu’il mérite. “