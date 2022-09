Le match revanche du Maine pourrait être un indicateur du contrôle du Congrès

AUBURN, Maine (AP) – Donald Trump n’est pas sur le bulletin de vote dans le 2e district du Congrès du Maine cette année, mais sa marque politique l’est.

Dans une course qui aidera à décider du contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis, le représentant démocrate Jared Golden défendra son siège contre l’ancien représentant républicain Bruce Poliquin et le candidat indépendant Tiffany Bond. La course est une revanche pour Golden et Poliquin, qui ont couru pour le même siège en 2018, lorsque Golden est sorti victorieux par une marge très mince.

L’attrait de la politique de style Trump s’est accru dans le district depuis lors, malgré le fait qu’il soit représenté par Golden, un démocrate modéré. Poliquin, qui a représenté le 2e district en tant que républicain modéré de 2014 à 2018, a déplacé son propre message vers la droite pour essayer de profiter de ces vents contraires.

Le résultat est une course qui pourrait être un indicateur de l’influence continue de Trump sur les districts swing et la politique rurale.

Les électeurs de la circonscription s’en rendent compte. Mary Hunter, une démocrate et universitaire à la retraite qui vit dans la ville de Lewiston, pense que Golden est toujours le bon candidat pour le district. Elle a dit qu’elle votait pour lui en partie parce qu’elle craignait que les démocrates ne perdent le contrôle du Congrès. Et elle est consciente que Trump a toujours une grande influence sur de nombreux électeurs de son district.

“La plupart des gens sont une sorte d’équipe rouge ou d’équipe bleue. Je pense que Jared fait de son mieux pour passer au milieu. Il est très centriste », a déclaré Hunter. “Est-ce que cela lui servira, je ne sais pas.”

Mais à Auburn, une ville voisine d’environ 23 000 habitants dans le 2e arrondissement, le propriétaire de Coastal Defence Firearms, Rick LaChapelle, a déclaré qu’il prévoyait de voter pour Poliquin. LaChapelle, un conseiller municipal républicain de Lewiston, a déclaré qu’il respecte Golden mais estime que le Parti démocrate est devenu trop extrême.

« Son parti est trop radical. Il ne peut pas vaincre la force de son parti, vous devez donc changer de parti », a déclaré LaChapelle.

Le district, l’un des deux du Maine, comprend les deuxième et troisième plus grandes villes de l’État – Lewiston et Bangor – mais est principalement composé de vastes zones rurales du nord et de l’ouest du Maine. Il comprend également le littoral Down East de l’État et abrite les industries traditionnelles du Maine telles que la pêche au homard, l’exploitation forestière et la culture de pommes de terre et de bleuets.

Le district est également géographiquement le plus grand des États-Unis à l’est du fleuve Mississippi, et il est beaucoup plus politiquement mixte que le 1er district du Congrès fortement démocrate du sud du Maine. Trump a remporté le 2e district en 2016 et s’est encore mieux comporté dans le district en 2020, bien qu’il ait perdu le vote à l’échelle de l’État les deux fois en raison de marges écrasantes dans le 1er district, centré dans le Portland libéral.

Poliquin a concentré sa campagne sur des questions telles que la réduction de l’immigration et la protection des droits des armes à feu. C’est un changement par rapport à ses campagnes précédentes, qui se concentraient plus étroitement sur le contrôle des impôts et la protection des emplois ruraux, bien qu’il continue de vanter ces problèmes. Son site Web a mis en garde contre les libéraux qui veulent définancer les forces de l’ordre et promouvoir la théorie critique de la race dans les écoles, et s’est vanté de son travail avec Trump lorsqu’il a servi au Congrès.

“Je suis sorti de ma semi-retraite parce que notre pays et notre État sont en grande difficulté”, a déclaré Poliquin, qui était autrefois gestionnaire d’investissement et a été pendant deux ans trésorier de l’État du Maine.

Golden, un vétéran du Corps des Marines, s’est longtemps positionné comme un modéré qui soutient le 2e amendement et travaille à la sauvegarde d’industries telles que la pêche commerciale et la fabrication du papier. Il poursuit cette approche cette fois-ci.

Golden a montré sa volonté de contrecarrer son propre parti au fil des ans, notamment en s’opposant au plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden en août. Ses positions lui ont parfois valu des approbations croisées de groupes qui soutiennent souvent les républicains, comme lorsqu’il a reçu le soutien du plus grand syndicat de police de l’État en juillet.

Le syndicat a également soutenu l’ancien gouverneur républicain Paul LePage, qui se présente pour son ancien poste. Golden a déclaré qu’il s’attend à ce que les électeurs le récompensent pour avoir tenu tête à la direction du Parti démocrate sur des questions telles que le projet de loi de 740 milliards de dollars sur le climat et les soins de santé de Biden, auquel il s’est opposé.

“Au cours des deux dernières années, je ne connais personne qui ait été plus indépendant et plus disposé à tenir tête à son propre parti que moi”, a déclaré Golden. “Je n’essaie pas d’élaborer une stratégie” Comment puis-je conserver les électeurs démocrates ou les électeurs de Trump? “”

La course inclura l’utilisation du vote par classement, dont Golden avait besoin pour remporter le siège en 2018. Bond, qui est arrivé troisième en 2018, a déclaré que les électeurs indépendants dans la course seront ceux qui en décideront. Elle a dit qu’elle concentrait sa campagne sur des questions telles que l’amélioration de l’accès aux soins de santé et la lutte contre le changement climatique.

Bond a déclaré qu’elle s’attend à ce que le vote classé joue à nouveau un rôle cette fois-ci.

“J’étais la candidate qui a obtenu tous les votes qu’aucun des deux partis n’a pu”, a-t-elle déclaré.

La course sera probablement beaucoup plus serrée que la victoire de Golden à la réélection en 2020, a déclaré Mark Brewer, politologue à l’Université du Maine. Golden a remporté cette élection haut la main sur le républicain Dale Crafts.

Ce sera plus proche cette fois en partie à cause de la réaction nationale contre les démocrates sur des questions telles que l’inflation, a déclaré Brewer. Mais ce sera aussi plus proche simplement parce que le 2e district est imprévisible, a-t-il déclaré.

“C’est le genre de district qui compte beaucoup de personnes à qui Trump a fait appel en 2016. Des électeurs de la classe ouvrière relativement ruraux, en grande partie blancs, qui ont un sens des griefs, des griefs économiques”, a déclaré Brewer. “Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute que cette course sera plus serrée que la dernière course de Golden.”

___

Patrick Whittle, l’Associated Press