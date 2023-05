Le match revanche de Liam Smith avec Chris Eubank Jr reporté au 1er juillet à l’AO Arena de Manchester | Nouvelles de boxe

Le match revanche de Liam Smith contre Chris Eubank Jr a reçu une nouvelle date du 1er juillet, deux semaines plus tard que prévu, à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

L’énorme soirée d’action intitulée Smith contre Eubank II et mettant en vedette le combat pour le titre incontesté de Franchon Crews-Dezurn avec Savannah Marshall devait avoir lieu le samedi 17 juin, mais a maintenant été reculée de quinze jours au même endroit.

Le changement de date au 1er juillet fait suite à une demande de Smith, qui souhaitait ajuster son camp d’entraînement pour une période de deux semaines afin de permettre la guérison d’une blessure mineure qui avait commencé à s’aggraver.

Avec Eubank Jr consentant au déménagement, les deux rivaux retourneront maintenant à l’AO Manchester Arena en juillet, près de cinq mois jour pour jour après la fusillade de janvier à quatre rounds qui s’est déroulée devant une foule à guichets fermés dans le même lieu. – rejoint par une audience télévisuelle massive regardant à la carte – et s’est terminé avec la victoire de Smith par arrêt dans la première minute du quatrième tour.

Déterminé à venger la défaite et à établir le record entre eux, Eubank Jr a activé la clause de revanche contractuelle pour organiser une confrontation estivale qui a propulsé leur rivalité vers de nouveaux sommets.

Smith a expliqué : «C’est juste une vieille blessure qui éclate, mais je veux prendre le temps de la laisser guérir afin de pouvoir entrer sur le ring à 100% le soir du combat, car un Liam Smith à 100% bat Chris Eubank Jr tous les jours de la semaine et deux fois le dimanche.

Eubank Jr a prévenu : « Liam a passé la nuit de sa vie contre moi en janvier, les stars se sont alignées pour lui à Manchester, et il est reparti avec une grosse victoire.

« Mais la foudre ne frappe pas deux fois. S’il a la moindre pensée qu’il peut me battre à nouveau, tant mieux, car ce sera sa perte. »

Le reste de la facture restera le même avec l’étoile montante Ben Whittaker rejoignant la carte.

Le combat co-titre reste en place, avec l’ancien champion du monde des poids moyens maréchal challenger le champion du monde incontesté des super-moyens Crews-Dezurn pour les titres mondiaux unifiés WBO, WBA, WBC et IBF de 168 livres.

Ce sera le deuxième combat de championnat incontesté de Marshall après son affrontement révolutionnaire avec Claressa Shields à l’O2 Arena l’année dernière.

« Je suis reconnaissant à BOXXER et à Hennessy Sports d’avoir mené ce combat à bien. C’est un grand combat pour moi et une chance de devenir champion du monde à deux poids », a déclaré ‘The Silent Assassin’ Marshall.

Crews-Dezurn a déclaré: « Je suis tellement excité que mon équipe et BOXXER aient enfin pu mener à bien ce combat. J’ai hâte de me battre à Manchester, en Angleterre, en particulier contre un concurrent comme Savannah Marshall, qui a représenté le Royaume-Uni. pendant de nombreuses années, tout comme j’ai représenté les États-Unis pendant de nombreuses années, y compris en tant qu’amateurs.

« Ce combat dure depuis plus de 10 ans et il en sera un pour les livres d’histoire. J’aime élever la boxe féminine et faire une belle démonstration pour les gens ici au Royaume-Uni.

« Les fans ont tellement adopté la boxe féminine ici et je viens pour la victoire, que je sois dans le jardin de Savannah ou dans toute autre adversité contre moi. J’ai pleinement confiance en moi et en mon équipe et j’ai hâte de mettre un grand spectacle pour le peuple. »

Il y aura d’autres actions pour le titre mondial sur le projet de loi avec la boxeuse de l’année 2022 Natasha Jonas défendant ses titres unifiés WBO, WBC et IBF des super-welters.

Son challenger sera annoncé dans les prochains jours.

La sensation des poids lourds légers Whittaker considère le « Prince » Naseem Hamed comme l’une de ses plus grandes inspirations et a rendu hommage à son idole avec style samedi soir avec un mélange étonnant de compétences et de showboating qui l’a fait tendance sur les réseaux sociaux britanniques.

Le jeune talent électrisant a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2020 et est largement pressenti par les initiés de la boxe pour devenir un champion du monde dominant dans les rangs professionnels et un grand potentiel de tous les temps. En juillet, les fans de Manchester auront leur première chance d’assister en personne à sa magie.

Le champion britannique des super-moyens Mark Heffron – un coéquipier de Jonas au Champs Camp sous la tutelle du double entraîneur de l’année Joe Gallagher – défendra la prestigieuse ceinture de Lonsdale contre Zak Chelli dans un certain plaisir pour la foule.

Chelli se lance dans le défi du titre après une superbe performance en carrière contre l’Américain Anthony Sims Jr plus tôt cette année.

Ayant récemment été mandaté pour le titre britannique, le Londonien espère maintenant provoquer un puissant bouleversement dans le Nord-Ouest lorsqu’il affrontera Heffron, natif d’Oldham.

Tous les billets achetés pour la date initialement prévue restent valables pour la nouvelle date du 1er juillet. Les détenteurs de billets qui ne peuvent pas assister à la date reportée peuvent obtenir un remboursement complet en contactant leur fournisseur de billets.