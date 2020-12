Les joueurs et les officiels du match ont pris un genou et levé le poing avant la reprise du match de Ligue des champions reporté mardi entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir.

Le match a été reporté à mercredi après que les deux équipes aient quitté le terrain et aient refusé de revenir après des accusations selon lesquelles le quatrième officiel, Sebastian Coltescu, avait utilisé un terme racial pour identifier l’entraîneur adjoint Pierre Webo, qui est du Cameroun, avant que Webo ne soit expulsé à Parc des Princes par l’arbitre roumain Ovidiu Hategan.

Les quatre officiels de match roumains ont été remplacés par l’UEFA pour la reprise.

Lorsque les équipes sont sorties du tunnel mercredi, les joueurs et le nouveau groupe d’officiels se sont rassemblés autour du cercle central, se sont agenouillés et ont levé le poing pendant quelques instants avant de prendre position et de reprendre le match à la 13e minute. Les joueurs portaient également des t-shirts «Non au racisme» pendant l’échauffement.

L’arbitre Danny Makkelie des Pays-Bas, ainsi que le Néerlandais Mario Diks et les Polonais Marcin Boniek et Bartosch Frankowsky, composaient l’équipe d’arbitrage remaniée.

La prise d’un genou a été popularisée par le quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick en 2016 et a pris de l’ampleur en tant que manifestation antiraciste après la mort de George Floyd, un homme noir décédé en garde à vue à Minneapolis en mai.

Deux banderoles portant des messages anti-racistes ont été placées dans la tribune d’Auteuil du stade du Parc des Princes. Le premier disait « Soutien à M. Webo … Fier des joueurs … Contre le racisme », le second disait « Paris uni contre le racisme ».

L’UEFA avait ses propres bannières avec les logos des deux clubs, indiquant «Non au racisme», l’une en français et l’autre en anglais.

