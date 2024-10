Le match pour le titre post-national de TCU atteint un nouveau plus bas : qu’est-il arrivé aux Horned Frogs ?

Il y a seulement 22 mois, Sonny Dykes et TCU ne pouvaient presque rien faire de mal.

Les Horned Frogs ont été l’histoire surprise de la saison 2022. Leur course improbable au match de championnat national des College Football Playoff – qui comprenait un départ 12-0, des finitions à couper le souffle, le « Hypnotoad », des vidéos psychédéliques de victoire d’après-match et un Fiesta Bowl bouleversé du Michigan – les a fait aimer des fans occasionnels. C’étaient des outsiders perpétuels qui ne cessaient de trouver des moyens de gagner.

À mi-chemin de la saison 2024, il semble que rien ne va plus. La défaite 30-19 de TCU vendredi soir contre Houston, un habitant de la cave du Big 12, n’est que le dernier exemple en date. Dernièrement, les Horned Frogs continuent de trouver des moyens de perdre.

Voici un échantillon de leurs récents malheurs :

Le 14 septembre, TCU a craché une avance de trois touchés en seconde période et une avance à deux chiffres au quatrième quart pour perdre 35-34 à domicile contre l’UCF.

Une semaine plus tard, son rival de Crosstown, SMU – que TCU joue depuis 1915 mais choisit de ne pas le faire après la fin du contrat de la série actuelle en 2025 – a perdu 66 points sur les Horned Frogs et les a battus par 24. Dykes a été expulsé après avoir écopé de deux pénalités pour conduite antisportive. pour avoir réprimandé les fonctionnaires.

Vendredi, les Cougars se sont rendus à Fort Worth sans avoir marqué depuis le 14 septembre et détenant l’offensive la moins productive du pays en termes de points par match, de taux de score et de points par entraînement, selon TruMedia. Les Cougars ont rugi avec 24 points en première mi-temps et 18 points d’avance à la mi-temps.

« C’était un total… », a déclaré Dykes vendredi en se frottant le nez, en secouant la tête et en laissant échapper un long soupir, « le désastre d’un match de football ».

Depuis qu’ils ont été battus par la Géorgie 65-7 lors du match pour le titre 2022, les Horned Frogs ont une fiche de 8-10 : 5-7 l’année dernière et 3-3 jusqu’à présent cette saison. Ces huit victoires ont été remportées contre six équipes de la Football Bowl Subdivision avec un bilan combiné de 26-33 et deux équipes du FCS. Une seule des victoires du TCU en 2023 a été remportée contre une équipe qui a terminé avec un record de victoires (SMU), et aucune de ses victoires FBS cette année ne dépasse des équipes actuellement supérieures à 0,500.

Toute période de lune de miel dont Dykes a profité après sa première saison magique est complètement terminée en ce qui concerne les fans de TCU. La glissade des Horned Frogs au cours des 18 derniers matchs a permis à Dykes de brûler pratiquement toutes les ondes positives accumulées à partir de 2022.

Les tendances de TCU sont troublantes. Depuis le début de la saison 2023, les Horned Frogs ont une marge de chiffre d’affaires de moins-17, ce qui les classe au 130e rang sur 134 équipes FBS sur cette période. Seuls Louisiana Tech, Rice et Temple sont pires.

Les Frogs ont récolté en moyenne 57,3 verges de pénalité par match lors de leurs 18 derniers matchs, ce qui les classe au 59e rang sur 70 équipes du Power 4.

La plus grande déception, choquante pour ceux qui ont suivi l’ascension de TCU à travers trois conférences à la table des adultes du football universitaire au cours des 25 dernières années, est l’incohérence défensive des Horned Frogs.

Depuis le début de 2023, TCU a accordé 32,1 points par match aux adversaires de FBS, ce qui le classe au 111e rang national.

Le taux de conversion TCU de 43,1 % autorisé aux adversaires de FBS au cours de cette période est le 112e.

Les 407,8 yards par match accordés par la défense aux ennemis FBS depuis le début de 2023 sont le 92e au niveau national.

Selon Pro Football Focus, les Horned Frogs ont fait pression sur les quarts adverses 27,9 % du temps au cours des 16 derniers matchs contre la compétition FBS, qui se classe 110e.

Sous la direction de l’ancien entraîneur Gary Patterson, les Horned Frogs ont bâti leur identité sur une défense d’élite. Dykes a licencié son coordinateur défensif initial Joe Gillespie et a embauché l’ancien entraîneur de Boise State, Andy Avalos, lors de la dernière intersaison. On ne sait désormais pas quel type de performances cette unité offrira au cours d’une semaine donnée.

Vendredi soir contre les Cougars, TCU a commis quatre revirements, ce qui a contribué à 10 points à Houston. Mais les Horned Frogs ont cédé 208 verges au sol et ont eu du mal à rassembler le quart-arrière de Houston Zeon Chriss, effectuant ainsi son premier départ pour les Cougars. Lors des défaites contre l’UCF et SMU, les Horned Frogs ont cédé respectivement 289 et 238 verges au sol.

Offensivement, TCU n’a pas été en mesure de lancer systématiquement son jeu de course, ce qui a été un élément clé du succès de 2022. Les Horned Frogs n’ont parcouru que 66 verges vendredi soir, 65 contre SMU et 58 contre UCF, malgré l’historique d’attaques précipitées productives du coordinateur Kendal Briles.

Au-delà des échecs sur le terrain, les fans sont devenus frustrés par le manque de réponses aux problèmes. Après la débâcle de SMU il y a deux semaines, Dykes a déclaré aux journalistes qu’il était « surpris » de ce qui s’était passé parce que son équipe s’était bien entraînée avant le match. Vendredi, il a déclaré : « Je ne sais pas exactement pourquoi ». TCU a joué comme il l’a fait, exprimant une fois de plus sa frustration face à l’incapacité de son équipe à jouer sous les projecteurs comme elle l’a fait à l’entraînement.

Après la défaite de vendredi, Dykes a déclaré qu’il pensait que les Cougars étaient l’équipe « la plus excitée » des deux.

« Ils ont joué plus fort que nous, certainement, en première mi-temps », a déclaré Dykes aux journalistes. « Ils étaient mieux préparés que nous et ils nous ont donné des coups de pied. »

Donnez du crédit au nouvel entraîneur de Houston, Willie Fritz, et à son équipe. Les Cougars étaient pleins d’énergie, jouaient vite et semblaient être les meilleurs des deux équipes, bien qu’ils soient arrivés derniers au classement du Big 12.

« Certaines des choses qui se sont produites ce soir sont tout simplement inexcusables », a déclaré Dykes. «Cela me tombe dessus. Évidemment, j’ai fait un mauvais travail pour préparer nos gars à jouer.

Dykes doit endurer le récit naissant selon lequel son plus grand succès TCU est venu grâce à des joueurs en grande partie recrutés par son prédécesseur, Patterson. Certains peuvent même souhaiter le bon vieux temps du GP, oubliant commodément à quel point l’équipe était devenue médiocre avant que la légende du programme ne soit introduite : TCU a obtenu une fiche de 21-22 au total et de 13-19 dans le Big 12 au cours des trois dernières années de Patterson. charge.

Il est vrai que Dykes a réussi avec un noyau – qui comprenait le quart-arrière Max Duggan, le porteur de ballon Kendre Miller, le receveur Quentin Johnston, le secondeur Dee Winters, le demi de coin Tre’Vius Hodges-Tomlinson, entre autres – qui a été en grande partie amené par Patterson. Mais Patterson a obtenu des résultats médiocres avec cette liste, c’est pourquoi il s’est retrouvé sans emploi.

Dykes, qui a relancé SMU avant d’accepter le poste de TCU, a appuyé sur tous les bons boutons lors de sa première saison à Fort Worth. La voix fraîche et la nouvelle direction ont libéré le potentiel du programme et ont montré jusqu’où les Horned Frogs pouvaient aller.

Mais depuis, les mauvais boutons ont été actionnés trop souvent. Malgré le solide talent du roster, les résultats font défaut. Quelque chose est cassé au TCU.

«Je suis à court de mots», a déclaré Dykes vendredi soir. « Je n’ai pas vraiment de réponse quant à la raison pour laquelle nous avons joué comme nous l’avons fait. »

Dykes peut-il le réparer ? Le fait que la question doive se poser moins de deux ans après l’une des meilleures saisons de l’histoire du programme est choquant.

TCU est en congé la semaine prochaine avant de se rendre dans l’Utah le 19 octobre. Les Horned Frogs ont encore un peu de temps pour panser leurs blessures, mais redresser ce navire, sur la base de leur trajectoire récente, ne semble pas être une solution facile.

« Je suis déçu pour nos fans », a déclaré Dykes. « Ils méritent mieux que ça. Nous avons deux semaines pour comprendre cela.

(Photo : Ron Jenkins/Getty Images)