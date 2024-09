Le match pour le titre par équipe de Bloodline Ruins dans WWE NXT Invasion

Il y a quelques heures à peine, les championnes par équipes féminines de la WWE Bianca Belair et Jade Cargill ont évoqué la possibilité d’apparaître prochainement sur « WWE NXT ». Bien que cela ne se soit pas encore concrétisé pour Belair et Cargill, il semble que leurs homologues masculins aient repris leur idée et l’aient déjà mise en pratique.

Lors du match d’ouverture de « NXT » de cette semaine, Axiom et Nathan Frazer ont défendu leurs titres de champions par équipe de la NXT contre les stars de « WWE SmackDown » Montez Ford et Angelo Dawkins, connus sous le nom de Street Profits. Les Street Profits ont fait un effort courageux contre Frazer et Axiom et semblaient même se rapprocher d’une victoire. Malheureusement pour eux, la tentative de tombé de Ford sur Frazer a été interrompue parpar l’arrivée surprise de Jacob Fatu, Tama Tonga et Tonga Loa de The Bloodline, qui détiennent actuellement les championnats par équipe de la WWE via la règle Freebird.

Tama a été le premier à entrer en scène lorsqu’il a sorti Ford du ring et l’a envoyé s’écraser dans les escaliers en acier à proximité. Alors que Dawkins s’approchait de Tama pour défendre son partenaire, Jacob Fatu s’est précipité sur lui. Se joignant à l’action, Loa a ensuite éliminé Axion avec une corde à linge sur le ring, tandis que Tama a mis Frazer au tapis avec un suplex. The Bloodline a conclu son attaque avec un Swanton sur Dawkins, gracieuseté de Fatu.

Pour Tama Tonga et Jacob Fatu, ce soir marque leur première apparition dans la division « NXT ». Pour Tonga Loa, c’est son retour dans la division « NXT ». Sous son ancien nom de ring Camacho, Loa a disputé plus de trois douzaines de matchs « NXT » entre 2012 et 2014, son dernier match ayant eu lieu en équipe contre The Ascension lors d’un live event « NXT » en juin 2014.