Le match pour la médaille d’or entre la Suède et le Canada a été déplacé en raison de problèmes de chaleur

Le match pour la médaille d’or olympique de soccer féminin à Tokyo 2020 entre le Canada et la Suède a été déplacé de 11 h heure locale vendredi (22 h HE, jeudi) à 21 h heure locale (8 h HE, vendredi) après que les deux équipes ont exprimé leur inquiétude au sujet de jouer dans la chaleur japonaise.

La ville hôte du match a également été transférée de Tokyo à Yokohama.

Les températures sur la piste ont atteint 40 degrés au cours de la semaine et devraient avoisiner les 36 degrés lorsque les joueurs entreront sur le terrain vendredi.

– Murray: USWNT dépourvu de chimie alors que l’or olympique s’échappe

« Cela fait du bien que notre désir d’un coup d’envoi plus tardif ait été bien accueilli, et que nous ayons maintenant un temps de match mieux adapté aux joueuses en termes de chaleur », a déclaré la responsable de l’équipe féminine suédoise Marika Domanski Lyfors. dans un rapport.

« Ce n’est pas seulement une bonne décision, c’est une très, très, très, très, très bonne décision », a déclaré le sélectionneur suédois Peter Gerhardsson lors d’une conférence de presse jeudi.

Cette décision a également été bien accueillie par les joueurs.

Le Canada et la Suède ont tous deux écrit au CIO et à la FIFA pour modifier l’heure du match. Photo de Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

« Je sais que ce groupe sait si bien s’adapter que nous étions prêts pour le coup d’envoi à 11 heures », a déclaré Ashley Lawrence. « Mais je pense que c’est super que nous puissions jouer à 21 heures. Juste avec la météo et pour les deux équipes, ça va faire un meilleur match. »

L’Association suédoise de football a confirmé mercredi avoir écrit au Comité international olympique avec le Canada pour demander cette décision.

« J’ai moi-même été en contact avec la FIFA aujourd’hui et je leur ai écrit, c’est donc à peu près où en est la situation aujourd’hui », a déclaré Lyfors aux journalistes.

« Il s’agit principalement de la santé des joueurs à laquelle nous pensons et d’essayer de changer l’heure du match. Il y a une assez grande différence entre jouer l’après-midi ou le soir, et nous sommes très exposés à la chaleur et à la chaleur. »

La Suède s’est qualifiée pour le match pour la médaille d’or après avoir battu l’Australie 1-0 en demi-finale tandis que le Canada a battu l’équipe nationale féminine des États-Unis pour la première fois depuis 2001 pour s’assurer sa place.