Le match perdant-perdant de Biden en Afghanistan

Pour sa part, Ghani a joué le rôle d’homme d’État stoïque, insistant sur le fait que lui et son gouvernement « respectaient » la décision de Biden, ne se sentaient pas abandonnés et « géreraient les conséquences ». Mais il a invoqué une métaphore troublante, suggérant que l’Afghanistan vivait son propre « moment de 1861 » – un clin d’œil au début de la guerre civile américaine. « La jeune république des États-Unis d’alors était attaquée, et l’unité, la détermination et la garantie qu’un programme d’exclusion n’était pas autorisé – [this] est le type de moment pour nous », a déclaré Ghani aux journalistes vendredi. Dans des remarques avant sa rencontre avec Biden, il a déclaré: « Nous sommes déterminés à avoir l’unité, la cohérence, [a] sens national du sacrifice et n’épargnera rien.