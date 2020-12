HOUSTON: L’ouverture de la saison de Houston contre le Thunder d’Oklahoma City mercredi soir a été reportée après coronavirus cas et la violation par James Harden de la NBA COVID-19[feminine protocoles ont laissé les Rockets sans les huit joueurs mandatés par la ligue disponibles.

La NBA a annoncé le report dans un communiqué indiquant que trois joueurs des Rockets avaient renvoyé des tests positifs ou non concluants et que quatre autres joueurs avaient été mis en quarantaine en raison du suivi des contrats.

Le communiqué indiquait également que Harden n’était pas disponible pour le jeu en raison d’une violation des protocoles de santé et de sécurité après que la vidéo de la star mécontente ait fait surface sur les réseaux sociaux où il était sans masque lors d’une fête bondée dans un espace événementiel privé mardi soir. Des rumeurs circulent depuis des mois selon lesquelles Harden veut être échangé, mais la superstar a refusé de remédier à la situation.

Un neuvième joueur était indisponible pour le match en raison d’une blessure, laissant les Rockets sans assez de joueurs pour jouer mercredi soir.

Le rapport de blessure de Houston a publié mercredi matin que Ben McLemore et la recrue KJ Martin n’étaient pas avec l’équipe et s’auto-isolaient et que DeMarcus Cousins ​​était discutable en raison d’une entorse à la cheville droite.