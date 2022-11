Le match nul entre le Mexique et la Pologne laisse le groupe C dans les limbes

Dans la carrière légendaire de Robert Lewandowski à 17 ans, il a pris 79 pénalités. Il en a fait 71 et n’en a raté que 8. Pourtant, son 80e penalty a été son plus décisif à ce jour.

Face à une équipe mexicaine favorite pressentie pour faire une course profonde en huitièmes de finale, Lewandowski savait qu’un but mettrait la Pologne aux commandes avant les jours de match avec l’Argentine et l’Arabie saoudite. Il s’est avancé, a donné l’un des coups de pied les plus importants de sa vie, a balancé et a raté.

Devant lui se trouvait le renaissant Guillermo Ochoa célébrant avec un regard triomphant sur son visage. Son arrêt d’embrayage a concédé un corner mais a gardé le Mexique dans le match et dans la course pour poursuivre son rêve de Coupe du monde. Une histoire de deux résultats finalement liés, et les deux parties ont émergé avec un besoin similaire ; pour contrôler leur propre destin plus tard dans le tournoi.

Avec l’Arabie saoudite en tête du groupe, l’Argentine, championne du monde, en bas, et le Mexique et la Pologne entre les deux, ce match a été décisif pour tous dans le groupe C. Les deux ont quitté le stade 974 face à des matchs encore plus importants.

Le Mexique et la Pologne se disputent le nul dans le groupe C

Le Mexique et la Pologne ont tous deux connu une première mi-temps de la première journée du Groupe C. L’ailier de Napoli Hirving Lozano, montrant son rythme remarquable, a incendié à plusieurs reprises la défense polonaise. Même s’il n’était pas celui devant le but la plupart du temps, ses centres et ses passes incisives tenaient la défense polonaise sur ses gardes.

L’équipe mexicaine orientée Liga MX a exercé une pression importante sur Wojciech Szczesny. Pourtant, l’attaque mexicaine n’a pas pu atteindre sa cible. Malgré le gaspillage du Mexique devant le but, Szczesny a tout de même dû faire de gros arrêts.

Le désespoir a consumé les deux côtés. Dans les premières minutes de la dernière mi-temps, Lozano a menacé de marquer à nouveau avec plusieurs tirs. Hector Moreno de Monterrey a commis une faute sur Lewandowski dans la surface, mais heureusement pour Le TriOchoa a recouru à ses exploits en Coupe du monde.

Bien que chacun ait eu d’excellentes occasions de sortir de l’impasse, aucun n’a capitalisé dans les 90 minutes. Le match s’est terminé sans but, laissant chaque équipe avec un point.

Le Mexique échoue devant le but

Le Mexique est un vivier de grands attaquants. Hugo Sanchez, Cuauhtemoc Blanco et d’autres ont tous porté fièrement les couleurs de l’équipe nationale mexicaine. Le Mexique lui-même est fier de son brillant football offensif. Alors, leur match nul 0-0 était-il une valeur aberrante?

Le Mexique a été terne avec leur tournage, ce qui n’est généralement pas un problème. L’ailier de Chivas Alexis Vega n’était pas l’ailier aventureux qui a dominé les matchs de Liga MX contre la Pologne. Aucun de ses cinq tirs n’a été cadré et une excellente défense polonaise l’a calmé pendant une grande partie du match. La même chose peut être dite pour Henry Martin, généralement prolifique, qui a forcé un grand arrêt à Szczesny, mais n’a pas pu faire grand-chose d’autre.

En dehors de Hirving Lozano, la force offensive du Mexique semblait plus faible que jamais. C’est une énorme source d’inquiétude avant un match crucial avec l’Argentine. Une défense avec Nicolas Otamendi, Cristian Romero, Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez et plus gérera facilement l’équipe mexicaine qui a joué contre la Pologne. Le manager Gerardo Martino doit trouver une solution aux problèmes de score du Mexique.

La Pologne ne peut pas suivre

Tout au long du match, la Pologne a été constamment dominée par le Mexique. Sans l’héroïsme de Szczesny, la Pologne n’aurait même pas songé à concourir pour un match nul.

Était-ce l’attaque étouffée qui n’a pas réussi à créer suffisamment d’occasions pour voir un bon regard sur le but? Était-ce la défense de l’aile, constamment incendiée par le rythme mexicain ? Ou était-ce un problème d’équipe entière?

Dans l’ensemble, la Pologne a souffert lorsqu’elle a dû tenir le ballon. Le Mexique a eu plus de 150 passes de plus, quatre centres de plus et une énorme possession de 61 %. Le Tri déplacé et mieux gardé le ballon, les aidant à enchaîner des séries explosives de passes ensemble.

Chaque fois que l’Arabie saoudite obtient une grande partie du ballon, elle gagne. Ils ont pris 57% de possession contre l’Islande et ont gagné 1-0. Ils ont pris 58% de possession contre l’Australie et ont gagné 1-0. Contre Oman, ils ont pris 56% de possession et se sont imposés 1-0. En dehors de la victoire surprise 2-1 de l’Arabie saoudite contre l’Argentine, où elle avait 31% de possession de balle, l’Arabie saoudite prospère avec le ballon.

PHOTO : IMAGO / Uwe Kraft