Le match nul entre Chelsea et Brighton en Coupe Carabao est crucial et Mauricio Pochettino commence à paniquer, déclare Paul Merson | Actualités footballistiques

Par Paul Merson, expert du football et chroniqueur @PaulMerse

Paul Merson dit que Mauricio Pochettino semble commencer à paniquer et que le match nul de Chelsea en Coupe Carabao à domicile contre Brighton mercredi est crucial.

Les Bleus n’ont gagné que deux fois cette saison, alors qu’ils n’ont pas marqué lors de leurs trois derniers matches et ont perdu à domicile contre Aston Villa dimanche.

Avant leur match contre les Seagulls, Merson se dit inquiet pour Chelsea, tout en se demandant si Arsenal devrait cibler Ivan Toney et le choc de Liverpool avec Tottenham.

« Les 10 prochains matchs de Chelsea sont cruciaux – mais d’où vient la victoire ? »

Chelsea a plus besoin de la Coupe Carabao que toute autre équipe. Le match nul de mercredi soir contre Brighton signifie plus pour Chelsea que pour n’importe quelle autre équipe restante dans le tournoi.

J’ai dit que Tottenham avait raté un tour en affrontant une équipe affaiblie au deuxième tour et en sortant. Mais si vous les regardez maintenant et vu la façon dont ils ont commencé, ils ont besoin d’accéder à la Ligue des champions pour que je puisse comprendre pourquoi ils ont laissé leurs joueurs au repos maintenant.

Mais Chelsea ne peut pas gagner un match pour du caramel. Ils n’ont pas non plus connu de débuts difficiles, beaucoup de clubs vous auraient mordu la main pour ces rencontres. Newcastle a débuté la saison contre Aston Villa, Liverpool, Manchester City et Brighton mais compte quatre points de plus que Chelsea.

La dernière chose que Chelsea doit faire maintenant est d’aller à Brighton en coupe.

Si vous regardez les matches de Chelsea, vous vous inquiétez pour eux. Les 10 prochains matchs sont tellement cruciaux pour leur saison qu’on ne peut pas reprendre son souffle. C’est une course où on ne sait pas vraiment quand ils vont gagner un match de football.

Mercredi, c’est donc un énorme match de football. S’ils sont battus ici, ils auront remporté trois matchs lors de leurs 24 derniers matchs. L’un d’entre eux était contre Luton et vous ne savez pas quand ils gagneront un match. L’un était contre l’AFC Wimbledon en coupe et ils ont franchi la ligne d’arrivée dans celui-là. Et l’autre était contre Bournemouth en championnat la saison dernière, mais seulement après que Bournemouth ait obtenu suffisamment de points pour rester en tête.

Même Mauricio Pochettino s’exprime et dit désormais : « C’est un processus, il faut être patient ». Lorsqu’un manager sort et dit cela, cela montre qu’il commence à paniquer un peu. Même lui ne pense pas que ce soit censé se passer ainsi.

S’il le dit déjà, c’est inquiétant. J’espère qu’il aura cette patience et ce temps, ils ont aussi des blessures. Mais je suis inquiet.

Arsenal pourrait avoir besoin de Toney en janvier

Cette semaine dans The Question, Sam Blitz et Nick Wright demandent si Arsenal a besoin d’un nouveau numéro 9 s’il veut remporter la Premier League.



Je l’ai toujours dit dès le premier jour : Eddie Nketiah ne vous fera pas gagner la Premier League.

Vous avez besoin d’un véritable avant-centre. Je ne blâme pas Nketiah parce qu’ils ont fait match nul 2-2 contre Tottenham, mais avec 32 matchs à jouer et tous les matchs de Ligue des Champions qu’ils doivent jouer, je ne pense pas qu’il les fasse passer au niveau supérieur. Je ne pense même pas que Gabriel Jesus les fasse passer au niveau supérieur.

J’étais tellement confiant qu’Arsenal gagnerait dimanche, mais quand j’ai vu les équipes, j’étais très inquiet. Jésus sur l’aile, Nketiah devant, Fabio Vieira – je ne pense pas qu’il soit assez bon. Puis Declan Rice sort et Jorginho entre.

Ce n’était pas l’équipe la plus forte d’Arsenal, mais quand on pense à la Ligue des Champions et à tous les matchs qu’ils ont à jouer, elle semblait un peu faible dimanche, n’est-ce pas ?

C’est bien de rester là et de penser « ils ont besoin d’un avant-centre » – mais qui est là ?

Seul Ivan Toney est disponible pour eux en janvier – il n’y a pas beaucoup d’avant-centre dans le monde. C’est une race en voie de disparition.

J’ai entendu Michael Owen discuter l’autre jour. Il y a des années, Alan Shearer, Teddy Sheringham et Robbie Fowler marquaient 20 à 30 buts par saison, mais ils n’avaient pas obtenu un million de sélections en Angleterre. Ian Wright et Les Ferdinand aussi. Maintenant, vous marquez 20 buts en Premier League et vous jouez pour l’Angleterre.

Toney est un bon joueur – il peut tenir le ballon, il est bon dans les airs. Arsenal devra peut-être le chercher. Mais il n’y a pas un million d’avant-centres.

Le patron de Brentford, Thomas Frank, admet que le club pourrait vendre Ivan Toney au « juste prix » et dit qu’il attend des offres pour l’attaquant en janvier



Désormais, si Arsenal perd contre Manchester City le 8 octobre, il sera éliminé de la course au titre. Ils auraient sept points de retard.

Beaucoup de gens disent : « Mais il reste encore tellement de matchs ». Mais Arsenal ne rattraperait pas Man City s’il restait 600 matchs si City avait sept points d’avance. Vous ne pouvez tout simplement pas inventer cela, car à partir de ce moment-là, Arsenal n’aurait qu’un seul match contre City et ce serait à l’extérieur.

Ce match aux Emirats est un match énorme, c’est déjà décisif.

dimanche 8 octobre à 16h00

Coup d’envoi à 16h30



Liverpool battant les Spurs serait énorme

Si Liverpool remporte Tottenham la semaine prochaine, ce sera un résultat énorme. Je ne dis pas qu’ils vont perdre le match, mais pour aller à Tottenham maintenant, vous affrontez une très bonne équipe avec de bons joueurs.

Lors des 35 premières minutes contre Arsenal, j’ai trouvé les Spurs plutôt décevants. Je pensais que ce n’était pas différent de regarder les Spurs d’Antonio Conte et Jose Mourinho. Si Gabriel Jesus marque 2-0, c’est une toute autre histoire. Mais il lui manque une gardienne absolue.

Ce que j’ai aimé à Tottenham après cela, c’est qu’ils ont continué à jouer comme ils aiment jouer et j’ai été très impressionné par eux.

Je pensais qu’Arsenal gagnerait facilement. Mais pour que les Spurs reviennent de 1-0 et 2-1, normalement, ils se coucheraient et se feraient battre. Crédit là où le crédit est dû. Je pensais qu’ils étaient exceptionnels et je les vois maintenant parmi les quatre premiers.

Destiny Udogie était exceptionnel. Pour lui, être réservé si tôt dans le match puis affronter Bukayo Saka – l’un des meilleurs ailiers du monde – est un défi.

Mais le mérite revient à Ange Postecoglou. Il lui a dit : « J’ai confiance en toi, tu es latéral, c’est ton travail de défendre les un contre un, de rester sur le terrain ». Normalement, contre un joueur comme Saka, un manager le retirerait car vous ne voudriez pas de carton rouge. Mais fair-play envers le manager et Udogie a très bien fait son travail.

Liverpool, quant à lui, a encore beaucoup de travail à faire. Manchester City est en train de détruire le championnat en ce moment, ils mettent tellement de pression sur tout le monde. C’est phénoménal ce qu’ils font.

Liverpool se porte bien en ce moment parce qu’il suffit de rester là-bas. Vous devez procéder match par match et vous ne voulez pas leur donner une longueur d’avance.

Le plus grand avantage de Liverpool est qu’ils peuvent faire match nul contre Tottenham et Brighton au cours des deux prochaines semaines, car ils doivent encore jouer deux fois contre Man City – et ils peuvent battre Man City deux fois.