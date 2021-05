Le match nul du Real Madrid avec Séville est une occasion manquée dans la course au titre alors que la semaine difficile de Militao se poursuit avec une performance de 5/10

Le Real Madrid a marqué un égaliseur spectaculaire à la 95e minute pour faire match nul 2-2 avec le Sevilla FC dimanche alors que la course au titre de la Liga prenait une autre tournure.

Séville a dominé la première mi-temps avant que Karim Benzema ne fasse exclure un but de la tête pour hors-jeu. Fernando a donné l’avantage aux visiteurs à la 22e minute, pénétrant à l’intérieur de Casemiro pour passer devant Thibaut Courtois. Vinicius Junior a tiré hors du cadre et Benzema a eu un effort sauvé par le gardien Bono avant la mi-temps.

L’équipe locale poursuivait le match jusqu’à ce que le remplaçant Marco Asensio égalise, prenant la première passe de Toni Kroos. Madrid semblait alors avoir remporté un penalty lorsque Benzema a été victime d’une faute de Bono, mais l’arbitre Juan Martinez Munuera a annulé sa décision et a donné à Séville un coup de pied pour un handball d’Eder Militao. Ivan Rakitic a marqué, puis le tir de Kroos a dévié le défenseur offensif Diego Carlos dans le temps supplémentaire pour laisser Madrid à deux points du leader Atletico Madrid et égaler son rival Barcelone.

Positifs

La pression était forte après le match nul vierge de Barcelone et de l’Atletico un jour plus tôt. Ce résultat a remis le destin du titre de Madrid entre ses propres mains: gagner les quatre matchs qui restaient et ils seraient champions. Une performance largement décevante semblait avoir été inversée lorsque le sous-marin Asensio a trouvé le filet, et finalement Madrid a frappé sa foulée, bien que cette résurgence ait duré à peine 10 minutes avant qu’une pénalité de victoire potentielle ne soit inversée.

Madrid a en quelque sorte trouvé un égaliseur, comme ils le font si souvent – et cela a de la valeur – mais il reste à voir si cela suffira pour les voir remporter la ligue dans leur dernier espoir d’argenterie cette saison. Au moins, c’était leur test le plus difficile laissé de côté, avec Grenade, Athletic Bilbao et Villarreal encore à venir.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Négatifs

Une fois la poussière retombée sur une finale effrénée, Madrid reviendra sur ce match comme une opportunité manquée. Ils ont été surclassés ici pendant de longues périodes par une équipe de Séville entraînée de manière experte par l’ancien entraîneur de Madrid Julen Lopetegui. L’équipe semblait parfois épuisée – en particulier au milieu de terrain – et inefficace à d’autres, et ce n’est qu’en creusant profondément et en s’appuyant sur un dernier effort monumental de la vieille garde qu’ils ont réussi à sauver un point.

Note du manager sur 10

6 – Zinedine Zidane a fait son plus gros appel de la nuit avant le coup d’envoi, mettant Eden Hazard au banc après l’agitation en milieu de semaine sur son rire d’élimination après la Ligue des champions à Stamford Bridge. Son autre décision de sélection clé a vu Vinicius et Federico Valverde choisir avant Asensio. Ce n’était pas un bon affichage dans l’ensemble, et cela ne reflétait pas bien la fréquence à laquelle son équipe semblait deuxième derrière Séville de Lopetegui ici.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Sa série de quatre draps propres de la ligue d’affilée s’est terminée. Il n’a rien pu faire contre le premier but de Fernando et s’est trompé pour le penalty.

DF Alvaro Odriozola, 7 ans – N’a pas fait confiance à Chelsea, mais est revenu ici. A fourni un centre exceptionnel à Benzema pour marquer tôt, mais s’était écarté du hors-jeu auparavant.

DF Nacho, 6 ans L’un des artistes les plus réguliers de Madrid cette année. A mené une défense qui a eu du mal à faire face à un Séville sans buteur en première période.

Eder Militao a concédé un penalty lors du match nul 2-2 du Real Madrid contre Séville dimanche. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP via Getty Images

DF Eder Militao, 5 ans – A impressionné à plusieurs reprises depuis son arrivée dans l’équipe le mois dernier, mais la semaine a été plus difficile. Gave loin la pénalité cruciale avec un bras levé.

DF Marcelo, 6 ans – Commencé, portant le brassard de capitaine, et passé un moment difficile. Cela n’a duré que 65 minutes.

MF Casemiro, 7 ans – J’ai vu les tirs voler largement dans les deux mi-temps et avancer constamment alors que l’équipe tentait désespérément d’obtenir quelque chose du match. Aurait pu marquer un gagnant à la fin.

MF Toni Kroos, 8 ans – Quelques belles touches parfois, alors même que le milieu de terrain madrilène était fréquemment dépassé. A créé le but de Madrid avec sa passe pour Asensio, puis a vu son tir retourné par Hazard pour l’égalisation.

MF Luka Modric, 6 ans – C’est à nouveau à Modric d’essayer d’orchestrer le retour de Madrid ici. Son 29e championnat commence cette saison, et toutes ces minutes commencent à faire des ravages.

2 Liés

MF Fede Valverde, 6 ans – Commencé à droite après son premier retour de son absence forcée COVID en milieu de semaine. Ne semble toujours pas être entièrement en forme.

FW Vinicius Junior, 7 ans – Un premier moment l’a résumé, battant Diego Carlos avec une habileté intelligente avant de perdre pied dans la surface. Plus tard, il a sauté entre deux défenseurs pour tirer large.

FW Karim Benzema, 7 ans – La menace de but que représentait le Real Madrid est venue de lui. Malchanceux de voir une tête bien prise au début du match pour hors-jeu, et a eu un tir sauvé par Bono plus tard dans la première mi-temps. A remporté une pénalité, seulement pour voir le jeu ramené pour un autre à l’autre bout.

Substituts

FW Marco Asensio, 7 ans – Entré pour Modric et a eu un impact immédiat, marquant l’égalisation. Il est maintenant le troisième meilleur buteur de Madrid en Liga cette saison, derrière Benzema et Casemiro.

DF Miguel Gutierrez, 7 ans – Remplacé Marcelo. Semble une perspective vraiment excitante, et sans doute un meilleur pari que le Brésilien en ce moment.

FW Eden Hazard, N / R – A joué les 10 dernières minutes et a presque touché le tir de Kroos pour sauver un point pour Madrid.