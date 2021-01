Le match nul de Southampton en FA Cup contre Shrewsbury Town annulé

La FA a demandé des informations sur la capacité de Shrewsbury à terminer le montage. Photo de Stephen McCarthy / Sportsfile via Getty Images

Le match de troisième tour de la FA Cup de Southampton contre Shrewsbury Town a été annulé en raison d’un certain nombre de cas de coronavirus positifs dans l’équipe de la Ligue 1.

La Fédération de football n’a pas encore décidé si le match sera reporté ou s’il sera considéré comme perdu et Southampton a remis un laissez-passer pour la prochaine étape.

« Le Shrewsbury Town FC a informé la FA qu’il y avait eu un nombre important de cas positifs de COVID-19 dans le club, de sorte qu’ils ne disposaient pas d’un nombre suffisant de joueurs en forme et non isolants qui pourraient jouer dans le match, » a déclaré la FA dans un communiqué.

« Le Shrewsbury Town FC a fourni à la FA des détails sur les conseils médicaux qu’elle avait reçus et ses communications avec Public Health England local et a assuré la liaison avec le médecin du COVID de la FA pour l’Emirates FA Cup.

« La FA a également demandé et examiné de plus amples informations concernant la capacité du Shrewsbury Town FC à remplir le match. Il y aura une réunion du Professional Game Board de la FA au début de la semaine prochaine pour prendre une décision sur ce qui se passera avec le match. »

Shrewsbury avait annoncé mercredi qu’ils avaient passé un certain nombre de tests positifs et travaillaient avec la FA pour déterminer si le match se déroulerait ou non.

La FA a clairement indiqué aux clubs que les matchs doivent avoir lieu si les équipes peuvent aligner un minimum de 14 joueurs, même si cela signifie inclure des jeunes joueurs dans l’équipe.

Le quatrième tour de cette saison doit avoir lieu le 23 janvier, ce qui ne laisse que deux semaines aux clubs pour trouver une nouvelle date pour tout match reporté. Avec une série complète de matchs de Premier League en milieu de semaine commençant le 18 janvier, il est peu probable que les matchs impliquant des clubs de haut niveau soient reportés s’ils ne peuvent pas être joués à la première tentative.

Le club de championnat Derby County, géré par l’ancien capitaine de Manchester United et de l’Angleterre Wayne Rooney, a annoncé mercredi qu’il jouerait son match nul contre l’équipe de la National League North Chorley (samedi à 7h15 HE, en direct sur ESPN +) avec plusieurs jeunes joueurs après avoir également frappé par un certain nombre de cas positifs au sein de leur équipe première.