Le match Notre Dame-Navy au MetLife Stadium ramène les joueurs du New Jersey à la maison

Colin Ramos et Kyle Jacob ont apporté la robustesse du North Jersey au corps des secondeurs de l’équipe de football de la Marine.

Samedi, le AspirantsLe calendrier de ‘s les ramènera à North Jersey pour un coup d’envoi à midi avec 6-1 Notre Dame au MetLife Stadium d’East Rutherford. Les deux collèges emploient plusieurs débutants du Garden State.

Ramos, un senior de Wayne et un ancien élève de Don Bosco Prep 2020, a réalisé un record d’équipe de 68 plaqués (5½ pour des défaites) lors du départ 6-0 de la Navy.

Le plaqueur n°2 de l’équipe ? Il s’agirait de son compatriote Jacob (45 ans, plus une interception), qui a joué à Paramus avant d’obtenir son diplôme il y a quatre ans.

« Personnellement, je pense que le type de gars qui viennent du New Jersey sont des gars coriaces qui jouent dur et sont athlétiques », a déclaré Jacob lors d’une conférence de presse Zoom mardi. « Beaucoup de bons gars viennent du New Jersey, et c’est un État vraiment sous-estimé pour le football. »

Peut-être pas d’après ce que voient les Irlandais. Leur défense contre-attaque avec le All-American de pré-saison Howard Cross III (St. Joseph Regional) et Duke transfère RJ Oben (St. Peter’s Prep) sur la ligne défensive, ainsi qu’Adon Shuler d’Irvington en sécurité en deuxième année.

« Quelques gars que je connais, des amis autour de moi tout au long du lycée, ils étaient des fans de Notre-Dame », a déclaré Jacob. « Il y a un nombre décent de fans de Notre-Dame du New Jersey. Et j’ai joué au collège avec Howard Cross… c’est un bon joueur.

Cross, un résident de Paramus, a clôturé sa carrière universitaire au MetLife Stadium en 2018. Cette année-là, ses St. Joseph Green Knights ont battu Bergen Catholic – et l’actuel quart suppléant irlandais Steve Angeli – pour le championnat non public du groupe 4. Le score final de 13-0 fait encore l’objet de quelques moqueries amicales.

Ramos a joué pour un titre non public du Groupe 4 à Meadowlands lors de sa finale au lycée, même si cela ne s’est pas aussi bien passé pour les Ironmen.

« C’était un match serré, mais nous avons perdu contre St. Peter’s », a rappelé Ramos dans un communiqué. entretien individuel avec NavySports.com mardi.

Il est sorti du match Armée-Marine 2021 – désolé, Marine-Armée – avec des souvenirs plus heureux. Les Midshipmen ont remporté une victoire de 17-13 à East Rutherford.

« J’adore le MetLife Stadium », a déclaré Ramos. « C’est comme si tout le monde était au-dessus de vous, comme ça s’adapte [nearly] 85 000 fans. … J’y suis allé pour beaucoup de matchs des Giants et tout ça, donc j’apprécie toujours ce stade.

Jacob et Ramos ont tous deux été sélectionnés par All-North Jersey en tant que lycéens en 2019. Le premier était porteur de ballon de la deuxième équipe (après avoir établi le record de course en carrière de Paramus à 2 934 verges), et le second était secondeur de la première équipe (108 plaqués). , huit sacs).

Pourtant, aussi proches que soient les équipes sur le terrain, ils n’auraient pas pu être plus éloignés, au sens figuré, jusqu’à ce qu’ils se rencontrent à la Naval Academy Prep School (NAPS) en 2020.

« NAPS était une période étrange à cause du COVID », a déclaré Ramos. « Nous n’avons pas eu de saison de football, nous n’avons pas eu beaucoup de choses traditionnelles. En fait, Kyle et moi ne sommes pas vraiment devenus amis avant au moins la première année ici. [at the USNA].»

Désormais, ils ont bien plus en commun que d’être simplement fans des Giants. Leur défense intransigeante a aidé la Navy à maintenir ses six premiers adversaires à 19,7 points par match, tandis que l’offensive marque 44,8.

Bien que Notre Dame affronte les Midshipmen chaque année (et mène la série de tous les temps, 49-8-1), ils ne se sont affrontés à East Rutherford que deux fois depuis 2000. Les Irlandais se sont imposés au vieux stade des Giants il y a 20 ans, 27-9, tandis que la Marine a remporté le premier affrontement à MetLife, 35-17, alors qu’il s’appelait encore New Meadowlands Stadium en 2010.

Pour une poignée de joueurs des deux côtés, cette rencontre restera dans les mémoires comme le jour des retrouvailles.

« C’est une formidable opportunité pour moi et Colin », a déclaré Jacob, « mais surtout pour notre équipe, juste de sortir dans cet environnement et de jouer contre Notre Dame. Je suis surexcité. »