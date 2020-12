La NBA a reporté le match de mercredi entre Oklahoma City Thunder et Houston Rockets « conformément aux protocoles de santé et de sécurité de la ligue », a déclaré la ligue dans un communiqué de presse en fin d’après-midi.

« Trois joueurs des Houston Rockets ont renvoyé des tests positifs ou non concluants pour le coronavirus dans le cadre du programme de tests de la NBA », a déclaré la NBA. «Suite au protocole de recherche des contacts, quatre autres joueurs sont actuellement mis en quarantaine. … Tous les autres joueurs Rockets ont été testés à nouveau aujourd’hui, et tous ont renvoyé des résultats négatifs. »

En dehors de cela, le garde des Rockets All-NBA James Harden aurait été indisponible « en raison d’une violation des protocoles de santé et de sécurité », a déclaré la ligue. Avec le centre DeMarcus Cousins ​​discutable avec une entorse à la cheville, les Rockets n’avaient pas les huit joueurs requis par la ligue pour jouer.

Les Rockets ont répertorié deux joueurs dans leur rapport de blessure à 17h30 HE – Kenyon Martin Jr. et Ben McLemore – comme n’étant pas avec l’équipe et s’isolant eux-mêmes.

Il y a deux jours à peine, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré aux journalistes: «Nous prévoyons qu’il y aura des bosses sur la route en cours de route. C’est l’une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous avons publié le calendrier juste au début de la saison – en attendant de voir comment cela se passe avant de publier la deuxième moitié de la saison, sachant qu’il est possible que nous devions le faire. reprogrammer les parties en cours de route, sachant que c’est quelque chose de très nouveau. »

Alors que la NBA ne voulait pas que le deuxième jour de sa saison comprenne un report, on peut faire valoir que ses protocoles de santé et de sécurité ont fonctionné et que la possibilité de propagation du COVID a été arrêtée.

Parallèlement au dépistage quotidien des coronavirus pour les joueurs, les entraîneurs et autres membres du personnel sur le terrain, la NBA a un programme obligatoire de recherche des contacts dans lequel «toutes les équipes doivent participer activement et se conformer à un programme de recherche des contacts, surveillé par la NBA et / ou l’autorité de santé publique locale sur le marché de l’équipe, afin de faciliter l’identification efficace des contacts étroits et d’autres personnes susceptibles d’avoir subi une ou des expositions importantes et d’informer la quarantaine, les tests, la surveillance ou d’autres mesures de suivi concernant toute autre personne ( s). »

Chaque équipe doit disposer d’un groupe de travail sur la recherche des contacts composé d’un spécialiste des maladies infectieuses, d’un médecin d’équipe, d’un agent de recherche des contacts et de traceurs de contacts.

Par coïncidence, le Thunder a fait partie des deux jeux reportés à cause du COVID. Le 11 mars, leur match contre l’Utah n’a pas été joué après que le centre de jazz Rudy Gobert ait été testé positif au coronavirus juste avant la révélation.